محمد بن سلمان، صدر اعظم و ولیعهد عربستان سعودی، روز سه شنبه ۱۸ نومبر در دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، گفته است که کشورش خواستار پیوستن به توافقات ابراهیم است، اما یکبار دیگر خواست دیرینۀ ریاض برای ایجاد کشور فلسطینی را تصریح کرده است.

توافقات ابراهیم، ابتکار عمل پالیسی خارجی ترمپ است که در سال ۲۰۲۰ و در دورۀ اول ریاست جمهوری وی آغاز شد و باعث می‌شود که کشورهای عربی، روابط خود را با اسراییل، نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده در منطقه، عادی سازند.

بن سلمان روز سه شنبه ۱۸ نومبر در دیدار با ترمپ در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت: "می‌خواهیم که بخشی از توافقات ابراهیم باشیم، اما همچنان می‌خواهیم مطمین باشیم که این کار مسیر روشنی را برای راه حل دو دولت [اسراییل و فلسطین] تضمین کند."

تا کنون، این یکی از قوی‌ترین اظهارات علنی بن سلمان در مورد عادی سازی روابط عربستان با اسراییل بوده است.

ولیعهد عربستان سعودی گفت: " ما برای اسراییلی ها و فلسطینیان صلح می‌خواهیم. می‌خواهیم در منطقه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. و تمام تلاش خود را به خرج می‌دهیم تا روزی به این هدف برسیم."

ترمپ به خبرنگاران گفت که موضع بن سلمان را به عنوان "تعهد" برای پیوستن به توافقات ابراهیم تلقی نمی‌کند، اما ابراز باورمندی کرد که محمد بن سلمان "حس بسیار خوب" نسبت به این توافقات دارد.

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که با ولیعهد عربستان سعودی در مورد احتمالات راه حل "یک کشور" و "دو کشور" برای پایان بخشیدن به منازعۀ اسراییل با فلسطینیان صحبت کرده است، اما جزییات بیشتر ارایه نکرد.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، از عادی سازی روابط کشورش با عربستان سعودی ابراز حمایت، اما ایجاد کشور فلسطینی را رد کرده است. اسراییل ایجاد چنین کشوری را تهدید وجودی علیه خود تلقی کرده و هراس دارد که گروه‌های تروریستی چون حماس یا هم رهبرانی بر چنین کشور مسلط خواهند شد که از محو تروریستانی که در صدد ویرانی اسراییل اند، اجتناب خواهند ورزید.

ترمپ در صحبت با خبرنگاران همچنان گفت که فروش جت‌های جنگی اف-۳۵ را برای عربستان سعودی منظور خواهد کرد. ایالات متحده این جنگنده‌ها را برای اسراییل، نزدیک متحد واشنگتن در شرق میانه، نیز فراهم کرده است.

قانون همکاری تقویت یافتۀ امنیتی ایالات متحده – اسراییل که در سال ۲۰۱۲ تصویب و توشیح شد، از حکومت ایالات متحده می‌خواهد که اسراییل را کمک کند تا قدرت نظامی خود را در مقایسه با سایر قدرت‌های منطقه، از رهگذر کیفی در سطح بلندتری نگه‌دارد.

در پاسخ به این پرسش که آیا اسراییل می‌خواهد که ایالات متحده به شرط پیوستن عربستان سعودی به توافقات ابراهیم به ریاض جت‌های جنگی اف-۳۵ بفروشد، ترمپ گفت: "اسراییل خوشحال خواهد بود."

تا کنون حکومت اسراییل در پیوند به اظهارات اخیر رییس جمهور دونالد ترمپ تبصره‌ای نکرده است.