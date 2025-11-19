محمد بن سلمان، صدر اعظم و ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه ۱۸ نومبر در دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید از سرمایه‌گذاری یک تریلیون دالری عربستان در امریکا خبر داد.

بن سلمان در جریان ملاقات با رییس جمهور ترمپ با اعلام اینکه کشورش سرمایه‌گذاری خود را در ایالات متحده از ۶۰۰ میلیارد دالر به یک تریلیون دالر افزایش می‌دهد، ترمپ را شگفت‌زده کرد. سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری عربستان در جریان سفر دونالد ترمپ به عربستان سعودی در ماه می سال روان اعلام شده بود.

رییس جمهور ترمپ گفت: "زمانیکه شما یک تریلیون دالر سرمایه گذاری می‌کنید، این به سود امنیت ملی ما نیز است، زیرا مشاغل و چیزهای زیادی را ایجاد می‌کند. ... یک متحد واقعی است که این کار را خواهد کرد. این کار قدرت زیادی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند."

ولیعهد عربستان سعودی گفت که دو جانب توافقنامۀ جداگانه را "در ساحات متعدد – تکنالوژی، هوش مصنوعی، منرال‌های کمیاب زمینی، آهن‌رباها – که فرصت‌های زیاد سرمایه‌گذاری را ایجاد خواهد کرد" امضا می‌کنند.

ترمپ هنگام استقبال از بن سلمان در قصر سفید از وی به عنوان "دوست" و یک مرد "محترم" توصیف کرد. او اعلام کرد که حجم یک سالۀ سرمایه‌گذاری در ایالات متحده به گونۀ بی‌پیشینه به ۲۱ تریلیون دالر می‌رسد که سرمایه‌گذاری سعودی نیز شامل آن است.

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که حکومت وی از تعرفه‌ها برای جلب این سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد.

بن سلمان از رویکرد اقتصادی که ترمپ پس از احراز دور دوم تصدی ریاست جمهوری روی دست گرفته است، تمجید و تاکید کرد که عربستان سعودی می‌خواهد بخشی از آن باشد.

او گفت: "این کشور جذاب‌ترین کشور روی کره زمین است، اما آنچه شما ایجاد می‌کنید، نه فرصت امروز، بلکه فرصت دراز مدت برای تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد امریکا در دهه‌های آینده است و پایه و اساس مناسبی را برای فناوری‌های نوظهوری مهیا می‌کند که به شکل مثبت برای امریکا تغییر دهندۀ بازی است و ما می‌خواهیم بخشی از آن باشیم."

پیش از این دیدار، ترمپ تایید کرد که ایالات متحده طیاره‌های جت جنگی اف-۳۵ را به عربستان سعودی خواهد فروخت، طیاره‌هایی که به اسراییل نیز فروخته شده است. رییس جمهور ترمپ گفت که عربستان سعودی و اسراییل "متحدان بزرگ" ایالات متحده اند.

ترمپ و بن سلمان در مورد پیوستن عربستان سعودی به توافقات ابراهیم نیز صحبت کردند. توافقات ابراهیم، ابتکار عمل پالیسی خارجی ترمپ است که در دورۀ اول ریاست جمهوری وی آغاز شد و باعث می‌شود که کشورهای عربی، روابط خود را با اسراییل، نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده در منطقه، عادی سازند.

توافقات ابراهیم که در سال ۲۰۲۰ شکل گرفت، راه را برای عادی سازی روابط امارات متحدۀ عرب، بحرین و مراکش با اسراییل هموار کرد. پیش از آن مصر در سال ۱۹۷۹ و اردن در سال ۱۹۹۴ روابط خود را با اسراییل عادی کرده بودند. به تازگی قزاقستان گفته است که قصد دارد به این توافقات بپیوندد، هرچند قزاقستان از قبل روابط دپلوماتیک با اسراییل دارد.

بن سلمان گفت که کشورش می‌خواهد روابط خوب با همه کشورها در شرق میانه داشته باشد.

او گفت: "ما می‌خواهیم بخشی از توافقات ابراهیم باشیم، اما همچنان می‌خواهیم مطمین باشیم که این کار مسیر روشنی را برای راه حل دو دولت [اسراییل و فلسطین] تضمین کند. امروز [با رییس جمهور ترمپ] بحث سالم داشتیم که ما روی این موضوع کار خواهیم کرد تا مطمین شویم که می‌توانیم در اسرع وقت شرایط مناسب را برای آن فراهم کنیم."

ترمپ گفت که عربستان سعودی "حس بسیار خوبی" نسبت به توافقات ابراهیم دارد.

پیش از این، رییس جمهور ترمپ و بن سلمان در مراسم استقبال شرکت کردند که رژۀ نظامیان سوار بر اسب و پرواز جت‌های جنگی یا پرچم‌های عربستان و ایالات متحده در کنار هم، شامل آن بود. در پرواز این شش جت، سه جنگندۀ اف-۳۵ نیز شامل بود، از آن دست جنگنده‌هایی که عربستان سعودی خواستار خریداری آن از ایالات متحده است.