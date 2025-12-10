کمیته روابط خارجی سنای امریکا: سوریه خود را از نفوذ حکومت ایران رها کند

جم ریش سناتور جمهوری ‌خواه از ایالت آیداهو و رییس کمیته روابط خارجی سنا، و جین شهین سناتور دموکرات از ایالت نیوهمپشایر و عضو ارشد این کمیته، بیانیه ‌‌ای را در نخستین سالگرد سقوط رژیم بشارالاسد منتشر کردند.

این دو عضو برجسته مجلس سنای ایالات متحده در بخشی از بیانیه خود، با اشاره به پایان " بیش از پنجاه سال حکومت دیکتاتوری خشن" خاندان اسد، تحریم‌ های ایالات متحده را در کاهش حمایت روسیه از رژیم اسد و نیرو‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی را مهم دانسته و گفته‌ اند که "ما همچنان حکومت سوریه را به رهایی کشور از نفوذ روسیه و ایران، نابودی انبارهای مواد مخدر و سلاح‌های شیمیایی غیرقانونی، و تلاش برای یافتن شهروندان امریکایی مفقود از جمله آستین تیس تشویق می ‌کنیم. ما لغو تحریم‌های قانون سزار، بازمانده از دوران اسد، که در لایحه دفاعی سالانه گنجانده شده را می ‌ستاییم و مشتاق تصویب سریع آن استیم. در این سالگرد امیدبخش، ما بر تعهد خود به سوریه‌ ای باثبات، نماینده و شکوفا برای همه پافشاری می‌ کنیم."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: " همزمان با فرصت‌های بزرگ، خطرهای بزرگی نیز پدید آمد، اما حکومت موقت سوریه تعهد جدی خود را به ضرورت‌های مشترک ما در مبارزه با تروریزم نشان داده و برای نخستین بار در چندین دهه، به‌ طور مستقیم با همتایان اسراییلی خود وارد تعامل شده است؛ اقدامی که چشم ‌انداز صلحی را پدید آورده که تا یک سال پیش غیرقابل تصور بود. سوریه هنوز مسیر طولانی در پیش دارد و ما به ‌دقت اوضاع را زیر نظر خواهیم گرفت تا اطمینان یابیم که رهبران این کشور دوباره به روش‌های گذشته بازنمی‌ گردند: بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های بی ‌مهار و هدف قرار دادن جوامع قومی و مذهبی."

رژیم بشارالاسد ریشه در به قدرت رسیدن حزب بعث در سوریه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۳ داشت، زمانی که این حزب با شعارهای ملی‌ گرای عربی و سوسیالیستی ساختار سیاسی کشور را در دست گرفت.

در سال ۱۹۷۰، حافظ اسد، افسر علوی نیروی هوایی، با کودتایی موسوم به "جنبش تصحیحی" رقبای خود را کنار زد و پایه‌های نظامی و امنیتی گسترده‌ای را بنیان گذاشت که تمرکز قدرت را در دست خاندان اسد و شبکه‌ ای از وفاداران سیاسی، امنیتی و اقتصادی تثبیت کرد.

پس از مرگ او در سال ۲۰۰۰، پسرش بشار اسد با اصلاح قانون اساسی برای کاهش حداقل سن ریاست‌ جمهوری به ‌صورت موروثی قدرت را به دست گرفت. حکومت اسد بر ترکیبی از اقتدارگرایی امنیتی، کنترول رسانه‌ها، حزب تک ‌صدای بعث و شبکه‌های وابسته به نیروهای نظامی و اطلاعاتی تکیه داشت.

اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۱، که در چارچوب بهار عربی آغاز شد، به سرکوب خشن و سپس جنگ داخلی گسترده انجامید.

در سال‌های بعد، رژیم اسد با پشتیبانی جمهوری اسلامی، حزب‌ الله و به ‌ویژه مداخله نظامی روسیه در ۲۰۱۵ توانست بقای خود را حفظ کند.

با فروپاشی یکباره رژیم اسد در هشتم دسمبر سال ۲۰۲۴، حکومت موقتی متشکل از جنگ جویان اسلامگرای سوریه قدرت را به دست گرفتند.

این حکومت موقت حالا در مرحله گذار سیاسی قرار دارد و تلاش می ‌کند تا ساختار جدیدی مبتنی بر نمایندگی و همکاری منطقه‌ای ایجاد کند.

دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور امریکا، در ماه می سال جاری میلادی برخی تحریم‌ها علیه حکومت جدید سوریه را لغو کرد تا آن را به مبارزه با بقایای گروه تروریستی داعش و فاصله گرفتن از دشمنان امریکا مانند ایران و روسیه تشویق کند.