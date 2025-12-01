ترمپ با ابراز رضایت از الشرع؛ اسراییل 'گفتگوی قوی و واقعی' را با دمشق در پیش گیرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، سه هفته پس از میزبانی احمد الشرع، رییس جمهور انتقالی سوریه در قصر سفید، از الشرع تمجید کرد و گفت که از "سخت کوشی" الشرع "بسیار راضی" است.

رییس جمهور ترمپ در همین حال از اسراییل، رقیب دیرینۀ منطقه‌ای سوریه خواست تا "گفتگوی قوی و واقعی" را با دمشق در پیش گیرد.

دونالد ترمپ روز دوشنبه (اول دسمبر) در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ایالات متحدۀ امریکا از نتایجی که به خاطر سختکوشی و ارادۀ راسخ در کشور سوریه حاصل شده، بسیار راضی است. با آنچه در توان داریم، تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که حکومت سوریه به آنچه مد نظر بوده، برای ساختن یک کشور واقعی و مرفه، که اقدام اساسی می‌باشد، ادامه دهد."

رییس جمهور ترمپ به تاریخ دهم ماه نومبر، میزبان احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه در قصر سفید بود. دونالد ترمپ، در اظهاراتی به خبرنگاران از الشرع به عنوان "رهبر بسیار قوی" که با او کنار می‌آید، تمجید کرد و گفت: "هر کاری از دستمان بر بیاید برای موفقیت سوریه انجام دهیم."

احمد الشرع، در دسمبر ۲۰۲۴، زمانی قدرت را در سوریه به دست گرفت که گروه شورشی اسلامگرای تحت قیادت وی، بشار الاسد، دیکتاتور و رییس جمهور سوریه را از قدرت خلع کرد. الشرع نخستین بار، ماه می در عربستان سعودی با رییس جمهور ترمپ ملاقات کرد.

رییس جمهور انتقالی سوریه در آن ملاقات پیشنهاد داد که در تلاش‌های مبارزه با تروریزم، به شمول جنگ به رهبری ایالات متحده علیه بقایای گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) در سوریه، همکاری کند.

فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز یکشنبه (۳۰ نومبر) در یک اعلامیه اذعان داشت که نیروهای امریکایی در همکاری با نیروهای الشرع، بیش از ۱۵ محل ذخیره سلاح گروه دولت اسلامی (داعش) را در روز های ۲۴ تا ۲۷ نومبر در ولایت ریف دمشق در جنوب سوریه شناسایی و منهدم کرده اند. این عملیات یکی از بزرگترین ماموریت‌های مشترک ایالات متحده و سوریه است که تاکنون فاش شده است. حکومت سوریه هنوز در مورد این عملیات هیچ اظهار نظری نکرده است.

حکومت سوریه در شرح جزییات دیدار دهم نومبر میان الشرع و ترمپ، اذعان داشت که این حکومت اخیراً "اعلامیۀ همکاری سیاسی" را با ایتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده، برای شکست داعش امضا کرده است. نیروی ضربتی مشترک - عملیات عزم راسخ سنتکام، عملیات نظامی روزمرۀ ایتلاف را پیش می‌برد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در پست روز دوشنبه (اول دسمبر) خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل همچنان گفته است: "بسیار مهم است که اسراییل یک گفتگوی قوی و واقعی را با سوریه در پیش گیرد و هیچ اتفاقی نیافتد تا سوریه را از مبدل شدن به یک کشور مرفه مانع شود."