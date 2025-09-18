خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) روز پنجشنبه ۱۸ سپتمبر گزارش داد که اسدالشیبانی، وزیر خارجۀ حکومت انتقالی سوریه، به واشنگتن سفر می‌کند.

هدف این سفر نادر، عادی‌سازی روابط ایالات متحدۀ امریکا با شورشیان پیشین اسلامگرا است که پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد، حاکم مستبد دیرینۀ سوریه، قدرت را در دست گرفته اند.

گزارش سنا به نقل از بیانیۀ وزارت خارجۀ سوریه، سفر الشیبانی را به واشنگتن، یک فرصت "تاریخی" برای "گشایش یک صفحۀ جدید" در روابط دوجانبه با ایالات متحده خوانده است.

بیانیه حاکیست که شیبانی و مقام‌های امریکایی در مورد "موضوعات منافع دوجانبه در عرصۀ سیاست، امنیت و اقتصاد" بحث خواهند کرد.

آخرین باری که یک وزیر خارجۀ سوریه به ایالات متحده سفر کرده بود ۲۵ سال پیش بود. سپس، روابط ایالات متحده و سوریه رو به وخامت گذاشت و امریکا تحریم‌ها را علیه آن مقام‌های سوریه تشدید کرد که به نقض حقوق بشر متهم بودند و نیز تجارت دوجانبه را ممنوع قرار داد، زیرا اسد، قیام مخالفان را که از سال ۲۰۱۱ علیه حکومت استبدادی وی آغاز شده بود، سرکوب کرد.

شورشیان اسلامگرا، در دسمبر سال گذشته بشارالاسد را از قدرت کنار رانده و حکومت انتقالی را شکل دادند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، برخی تحریم‌های وضع شده بر سوریه را در ماه می، لغو کرد تا حکومت انتقال آن کشور را به مبارزه علیه بقایای گروه تروریستی داعش تشویق کند و وفاداری خود را از متخاصمین ایالات متحده در منطقه – مثل ایران و روسیه، تغییر دهد.

رسانه‌های غربی به نقل از منابع سوری و امریکایی گزارش داده اند که انتظار می‌رود الشیبانی روز پنجشنبه ۱۸ سپتمبر به واشنگتن برسد و تا روز جمعه در آنجا بماند.

وزیر خارجۀ سوریه روز چهار شنبه، برای دیدار با تام باراک، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه و ران درمر، وزیر امور استراتیژیک اسراییل، در لندن بود.

در بیانیه‌ای که باراک در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر کرد، این دپلومات امریکایی جلسه سه‌جانبۀ روز چهارشنبه را "مذاکرۀ حیاتی" توصیف کرد که به گفتۀ وی "در لحظۀ بسیار حساس" برگزار شد.

اسراییل و سوریه از زمان جنگ ۱۹۷۳ به اینسو، که منجر به توافق آتش‌بس در سال بعد آن شد، همچنان در وضعیت جنگی باقی مانده‌اند.

باراک گفته است: "دو طرف به روند مذاکرات سریع به هدف کاهش تنش‌ها و دستیابی به تفاهم که به وحدت و حاکمیت سوریه احترام بگذارد و امنیت اسراییل و امنیت همه اقلیت‌ها را تضمین کند، متعهد شدند. مذاکرات ادامه دارد."