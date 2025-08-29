خوشبینی فرستادۀ امریکا از احتمال توافق امنیتی میان سوریه و اسراییل

تامس بارک، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه، جزییات جدیدی را از گفتگوهای علنی میان سوریه و اسراییل، دو دشمن دیرینه، افشا کرده و گفته است که دو طرف در تلاش برای مذاکره در مورد نخستین توافق امنیتی شان در چندین دهۀ گذشته، هماهنگی خوبی دارند.

بارک در مصاحبه‌ای در مورد دو ملاقات میان مقام‌های اسراییل و سوریه که با میانجی‌گری وی به تاریخ ۲۴ جولای و ۱۹ اگست در پاریس برگزار شد، صحبت کرده و آن را "تاریخی" توصیف کرده است.

او در مصاحبه با ماریو ناوفال، پادکستر آسترالیایی لبنانی تبار، که روز پنج شنبه نشر شد، گفته است: "آنان برای ۳۰ سال گفتگو نکرده بودند و باید بگویم که این انکشاف مرا شگفت‌زده کرد. آنان را به پاریس کشاندیم و فرانسه در این زمینه با ما بسیار کمک کرده است."

بارک افزود: "جلسۀ نخست سه و نیم ساعت طول کشید. آنان با هم بسیار خوب بودند – با هم توافق نداشتند – اما تعامل کردند تا در نخستین اقدامات، روحیۀ هم‌دیگر را آزمایش کنند و ببینند که آیا می‌توان به جایی رسید که بتوان بر یک یا دو موضوع توافق کرد؟ آنان چنین کردند که به ملاقات دیگر در سه هفته بعد منجر شد و گام بعدی اتخاذ شد."

بارک در روزی که جلسۀ نخست برگزار شده بود، بدون اشاره به اینکه کدام مقام‌های اسراییلی و سوری در آن شرکت داشتند، در پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس در این مورد خبر داده بود.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، گزارش داده است که اسد حسن الشیبانی، سرپرست وزارت خارجۀ سوریه، در دومین نشست با یک هیات اسراییلی دیدار کرد، اما در این گزارش در مورد ترکیب هیات اسراییلی جزییاتی ارایه نشده است. اسراییل تا کنون در مورد مشارکت در این مذاکرات تبصره نکرده است.

اسراییل و سوریه از سال ۱۹۷۴ به اینسو، با وصف تمدید توافقنامۀ ترک مخاصمه، در واقع درگیر جنگ بوده اند. اما ایالات متحده، پس از سرنگونی رژیم بشارالاسد در سوریه در دسمبر گذشته و رویکار آمدن حکومت به رهبری شورشیان سنی در آن کشور، دمشق را ترغیب کرده است تا روابط خود را با اسراییل عادی سازد.

اسراییل پس از سرنگونی رژیم اسد، باربار حملات هوایی و زمینی را در سوریه انجام داده و دلیل آن را لزوم حفاظت از امنیت خود و دفاع از اقلیت قومی دروزی سوریه در برابر حملات اسلام‌گرایان سنی، عنوان کرده است.

بارک در مصاحبۀ اخیرش گفته است که در ماه‌های اخیر چندین بار با احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه، دیدار کرده و گفته است که او در تلاش مذاکره با اسراییل است.

تامس بارک، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه، در مورد احمد الشرع گفته است: "بر او باور دارم. مطمین هستم که امروز اهداف او با اهداف ما همسو است...تا بافت جدیدی از تفاهم منطقه‌ای ایجاد شود...و سوریه به مسیر رفاه، ثبات و امنیت، باز گردانده شود."