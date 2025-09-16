ترمپ در دومین سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز سه شنبه در دومین سفر رسمی دولتی عازم بریتانیا شد و قرار است دو کشور در جریان این سفر، یک سلسله توافقات را در زمینۀ تکنالوژی و انرژی هسته‌ای اعلام کنند.

پیش از ترک قصر سفید به عزم بریتانیا، رییس جمهور ترمپ، روابط ایالات متحده-بریتانیا را "بسیار خوب" توصیف کرد. او ضمن ستایش از چارلز پادشاه و کمیلا ملکۀ بریتانیا گفت: "آنان از دیرزمانی دوستان من بوده اند."

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که در جریان سفرش به بریتانیا، دو کشور گفتگوها را در مورد تجارت ادامه خواهند داد.

قرار است شاه و ملکۀ بریتانیا، روز چهارشنبه در مراسم ویژۀ تشریفات از رییس جمهور و ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده پذیرایی کنند.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه با کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا در اقامتگاهش دیدار کرده و ناوقت آن روز با برگزاری کنفرانس خبری، سفرش را اختتام خواهد بخشید.

یک مقام قصر سفید در مورد سفر ترمپ به خبرنگاران گفت: "قرار است در این دومین سفر رسمی دولتی تاریخی، روابط ویژۀ ایالات متحده و بریتانیا برجسته و تجدید شود. در همین حال، این سفر دوصدوپنجاهمین سالروز تاسیس ایالات متحده را که در راه است، به رسمیت شناخته و تجلیل می‌کند."

استارمر در یک بیانیۀ رسمی گفت: "یکجا با ایالات متحده، ما یک عصر طلایی هسته‌ای را رقم می‌زنیم که هر دو کشور را در خط مقدم خلاقیت و سرمایه‌گذاری جهانی قرار می‌دهد."

ترمپ و استارمر در اوایل سال روان به معاملۀ دوجانبۀ تجارتی توافق کردند و این نخستین معامله از این نوع، پس از اعمال تعرفه‌ها از جانب ایالات متحده بر شرکای تجارتی این کشور بود.

بر اساس توافقی که بین لندن و واشنگتن صورت گرفت، ایالات متحده تعهد کرده است که تعرفه‌های خود را بر موترها، فولاد و المونیم وارد شده از بریتانیا کاهش دهد.

قصر سفید گفت که این معامله "شامل افزایش دسترسی صادرات امریکا، به ویژه گوشت گاو، ایتانول، و برخی صادرات مشخص زراعی امریکا به ارزش میلیاردها دالر به بازار می‌باشد."

جزییات تعرفۀ امریکا بر المونیم و فولاد وارداتی از بریتانیا هنوز زیر کار است و انتظار می‌رود که در سفر ترمپ به بریتانیا به آن نیز پرداخته شود.

در جریان دور دوم تصدی ریاست جمهوری دونالد ترمپ، این دومین سفر وی به بریتانیا است. او در اواخر ماه جولای به اسکاتلند سفر کرده بود.