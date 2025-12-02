ترمپ بار دیگر نتنیاهو را به قصر سفید دعوت کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، یکبار دیگر، بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل را برای سفر به امریکا در "آیندۀ نزدیک" دعوت کرده است.

دفتر صدر اعظم اسراییل روز دوشنبه این خبر را تایید کرد. این سفر، پنجمین دیدار نتنیاهو با ترمپ از زمان بازگشت او به قصر سفید در جنوری ۲۰۲۵ خواهد بود.

رییس جمهور دونالد ترمپ در ماه سپتمبر نیز میزبان صدر اعظم اسراییل در قصر سفید بود.

دفتر صدر اعظم اسراییل اعلام کرد که ترمپ و نتنیاهو روز دوشنبه اول دسمبر در یک تماس تلیفونی در بارۀ خلع سلاح حماس و غیرنظامی‌سازی غزه گفتگو کرده اند.

رییس جمهور ترمپ، در ماه سپتمبر طرحی را برای پایان جنگ غزه اعلام کرد و از اکتوبر آتش‌بس میان اسراییل و حماس برقرار است.

آقای ترمپ، همچنان بر اهمیت روابط بین سوریه و اسراییل تاکید کرده است. او گفته است که بسیار مهم است تا اسراییل گفتوگویی "قوی و واقعی" با سوریه، همسایه خود، داشته باشد و "هیچ اقدامی انجام نشود که مانع تحول سوریه به یک کشور شکوفا شود."

رییس جمهور ترمپ همچنین گفته است: "سوریه و اسراییل می‌توانند رابطۀ طولانی و پررونق با یکدیگر داشته باشند."

تماس ترمپ و نتنیاهو یک روز پس از آن انجام شد که نتنیاهو از رییس جمهوری اسراییل درخواست عفو در پرونده طولانی مدت فساد کرد، پرونده‌ای که او اتهامات را علیه خود را تکذیب کرده است. ترمپ به طور علنی از عفو نتنیاهو حمایت کرده است.

هر دو رهبر با دستور به نیروهای مسلح خود در سال جاری به تاسیسات اتمی ایران حمله کردند.