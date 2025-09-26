دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که به اسراییل اجازه نمیدهد کرانۀ غربی رود اردن را به خاک خود ملحق کند.
رییس جمهور ترمپ گفت که در این مورد با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل صحبت کرده است.
ترمپ روز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت: "من به اسراییل اجازه نمیدهم کرانۀ غربی را الحاق کند. من اجازه نمیدهم اتفاقی بیفتد. اجازه نمیدهم. چه با او صحبت کرده باشم چه نه، اما به اسراییل اجازه نمیدهم کرانۀ غربی را الحاق کند. به اندازه کافی اتفاقاتی رخ داده است. وقت آن رسیده که دیگر بس کنیم."
برخی از مقامات راستگرای اسراییلی در هفتههای اخیر پیشنهاد کرده اند که باید بخش هایی از سرزمینی که توسط اداره خودگردان فلسطینی کنترول می شود، به اسراییل ملحق شود.
این درخواستها در خلال اقدامات تعدادی از کشورهای غربی، از جمله فرانسه، کانادا و بریتانیا، برای به رسمیت شناختن رسمی یک کشور فلسطینی صورت میگیرد.
اسراییل و ایالات متحده میگویند که این به رسمیت شناختن به عنوان پاداشی به گروه تروریستی حماس در غزه تلقی میشود.
ترمپ روز پنجشنبه در رابطه به جنگ فعلی غزه که با حمله حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ آغاز شد، به خبرنگاران گفت: "ما به دستیابی به توافقی در مورد غزه و حتا صلح، شاید بسیار نزدیک شدهایم."
رییس جمهور ترمپ همواره خواستار آزادی گروگانهایی شده است که هنوز در اسارت گروه حماس قرار دارند.
دونالد ترمپ روز سه شنبه در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک، میزبان نشستی با رهبران کشورهای عرب و مسلمان در مورد جنگ غزه بود.
استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، گفت که ترمپ یک طرح صلح ۲۱ ماده ای را به رهبران ارایه کرد. ویتکاف همچنان ابراز امیدواری کرد که در روزهای نزدیک "پیشرفتی" در زمینۀ منازعۀ غزه رونما شود.
