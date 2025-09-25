مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که فرصت تاریخی وجود دارد تا در سوریه و لبنان، بدون نفوذ ایران و گروه تروریستی حزبالله، ثبات تامین شود.
روبیو روز چهارشنبه در نشستی با وزیران خارجۀ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، به شمول عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب، قطر، بحرین و کویت، در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دو سال پیش چنین فرصتی "غیرقابل تصور" بود.
وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت: "از بسیاری جهات، ثبات در سوریه، ثبات منطقه را تعریف میکند. ما به طور بالقوه فرصتی تاریخی انجام کاری را داریم، که همان گونه که گفتم، فقط چند سال پیش نمیشد آن را تصور کرد."
روبیو گفت که فرصت مشابه در لبنان نیز وجود دارد، جاییکه به گفتۀ وی ایالات متحده متعهد به حمایت از یک دولت قوی "عاری از نفوذ ایران و حزبالله" است.
در همین حال، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ حکومت ایالات متحده در امور ماموریتهای صلح گفته است که در صورت ناکام شدن گفتگوها با ایران، فعال سازی میکانیزم ماشه "داروی درست" است.
ویتکاف گفت: "به نظر من، ایران اکنون در موقعیت دشواری قرار دارد – اعمال دوبارۀ تحریمها در دو یا سه روز آینده اتفاق خواهد افتاد و فکر میکنم ما هیچ تمایلی به آسیب رساندن به آنان نداریم. با این حال، فکر میکنم ما تمایل داریم که یا به یک راه حل دایمی دست یابیم و یا در مورد بازگشت تحریمها مذاکره کنیم، و اگر نتوانیم، بازگشت تحریمها همان چیزی خواهد بود که است. این داروی مناسب برای آنچه هست که اتفاق میافتد."
ویتکاف همچنان ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده "پیشرفتی" در پیوند به منازعۀ غزه، میان اسراییل و گروه تروریستی حماس، رونما شود. او تایید کرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در دیدار روز سهشنبه خود با رهبران کشورهای عرب و اسلامی منطقه، یک "طرح ۲۱ مادهای" را ارایه کرد.
نمایندۀ ویژۀ حکومت ایالات متحده در امور ماموریتهای صلح گفت: "امیدواریم – و من حتا با اطمینان گفته میتوانم – که در روزهای آینده، خواهیم توانست نوعی پیشرفت را اعلام کنیم."
