ترمپ مصوبۀ کانگرس امریکا در مورد نشر اسناد پروندۀ اپستین را امضا کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، شام چهارشنبه ۱۹ نومبر مصوبۀ کانگرس امریکا را در مورد نشر اسناد مرتبط به پروندۀ جفری اپستین، امضا کرد.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "به دستور من، وزارت عدلیۀ ایالات متحده نزدیک به ۵۰هزار ورق اسناد [مرتبط به پروندۀ اپستین] را از قبل از به کانگرس تحویل داده است."

جفری اپستین سرمایه‌دار امریکایی و فردی بانفوذ در محافل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود که سال‌ها به اتهام سواستفاده و قاچاق جنسی دختران نوجوان تحت پیگرد قرار داشت و پس از دستگیری، در سال ۲۰۱۹ در زندان فدرال نیویورک در حالی که در انتظار محاکمه بود، به گفتۀ مسوولان "خودکشی" کرد.

در جریان فشارها برای انتشار اسناد پروندۀ اپستین، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، یکدیگر را به پنهان‌کاری و ارتباط چهره‌های برجسته با این پرونده متهم می‌کنند.

ترمپ در ادامۀ پیام خود در تروت سوشیل نگاشته است: "فراموش نکنید، حکومت بایدن یک سند یا یک صفحۀ مرتبط با اپستین دموکرات را نشر نکرد و نه هم آنان هرگز در مورد وی صحبت کردند.

دموکرات‌ها برای منحرف کردن اذهان از پیروزی‌های شگفت‌انگیز ما، از قضیۀ اپستین استفاده کردند که بیش از حزب جمهوریخواه، خودشان را متاثر کرد."

رییس جمهور ترمپ گفته است که اپستین در طول عمر خود "دموکرات" بود و به گفتۀ وی "هزاران دالر به سیاستمداران دموکرات اهدا کرد و با شمار زیاد چهره‌های شناخته شدۀ دموکرات رابطۀ عمیق داشت".

رو کانا، عضو دموکرات کانگرس ایالات متحده و تامس مسی همکار جمهوریخواه وی از یک ماه به اینسو تلاش‌ها را رهبری کردند تا اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده به طرح مسما به "شفافیت اسناد اپستین" رای بدهند.

این طرح وزارت عدلیۀ ایالات متحده را موظف می‌کند تا نسخۀ قابل جستجو و دانلود اسناد و مکالمات دسته بندی ناشدۀ مرتبط به پروندۀ اپستین را در جریان ۳۰ روز نشر کند. در این طرح آمده است که "وزارت عدلیه می‌تواند برخی معلومات مشخص مانند معلومات شخصی قربانیان و محتویاتی را که تحقیقات فعال فدرال را به مخاطره می‌اندازد، نگه دارد."

جفری اپستین عضویت کلب شخصی دونالد ترمپ در مارا لاگو را داشت و هر دو یکدیگر را می‌شناختند. اما ترمپ مکرراً گفته است که بسیار وقت پیش روابط خود را با اپستین قطع کرده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید اوایل این ماه به خبرنگاران گفت: "جفری اپستین عضویت مارا لاگو را داشت تا اینکه رییس جمهور ترمپ او را طرد کرد، زیرا جفری اپستین یک کودک‌ آزار و نکبت بود."