مبارزه با قاچاق مخدرات؛ ایالات متحده شرکت چینی را تحریم کرد

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه شرکت محصولات کیمیایی گوانگژو تنگیو مستقر در چین و هوانگ شیاوجون و هوانگ ژانپینگ، دو نفر از مجریان این شرکت، وضع کرد.

دلیل وضع این تحریم‌ها تولید و انتقال مواد مخدر صنعتی و مواد کیمیایی مرتبط به تولید این مخدرات به ایالات متحده خوانده شده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز با نشر بیانیه‌ای بر ارادۀ واشنگتن برای مقابله با بحران فنتانیل تاکید کرده است.

وزارت مالیۀ ایالات متحده گفته است که شرکت گوانگژو تنگیو نه تنها مخدرات مصنوعی را تولید و صادر می‌کند بلکه مواد کیمیایی مسکن خطرناک را که معمولاً به صفت مواد مخدر کار گرفته می‌شود به فروش رسانده و با این کار خطرات علیه صحت عامه را افزایش می‌دهد.

ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) نیز اتهام‌نامه‌های فدرال را علیه این شرکت و نمایندگانش صادر کرد و آنان را به توطیه برای قاچاق چندین کیلوگرام فنتانیل، متامفتامین و کوکایین به ایالات متحده متهم کرد.

جان کی. هرلی، معاون وزارت مالیۀ ایالات متحده در امور مبارزه با تروریزم و استخبارات مالی، گفت: "مواد افیونی غیرقانونی که از چین می‌آیند، زندگی، خانواده‌ها و جوامع امریکایی را نابود می‌کنند. تحت رهبری رییس ‌جمهور ترمپ، ما از تمام ابزارهای موجود - از جمله تحریم‌ها و پیگرد قانونی توسط شرکای مجری قانون - برای متوقف کردن این واگیری کار خواهیم کرد."

تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، گفت: "چین نقش محوری در این بحران ایفا می‌کند، نه تنها با عدم موفقیت در ریشه‌کن کردن منبع نهایی بسیاری از مواد مخدر غیرقانونی توزیع شده در ایالات متحده، بلکه با حفظ و گسترش فعال تجارت مسموم کردن شهروندان ما. اقدام امروز وزارت مالیه نشان دهندۀ تعهد حکومت ترمپ برای مصوون ساختن دوبارۀ امریکا، با به‌کارگیری ابزار لازمی تنفیذ قانون و تلاش دپلوماتیک است تا بلای مرگبار مواد مخدر مصنوعی پایان یابد و اطمینان حاصل شود که شرکت‌هایی مانند گوانگژو تنگیو و نمایندگان پاسخگو قرار گیرند."

بر اساس این تحریم‌ها، تمام اموال و سود عاید از دارایی‌های شرکت گوانگژو تنگیو و نمایندگان آن در ایالات متحده یا زیر کنترول اشخاص امریکایی، مسدود شده و شهروندان امریکا از انجام معاملات با آنان منع شده‌اند. متخلفان - چه امریکایی یا خارجی - ممکن است با مجازات‌ مدنی یا کیفری مواجه شوند.

وزارت مالیۀ ایالات متحده تاکید کرد که هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نه، بلکه تغییر رفتار است.

اطلاعات حکومت ایالات متحده نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱، بیش از ۷۰ درصد از مجموع مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر، مربوط به مواد مخدر مصنوعی بوده که فنتانیل عامل اصلی آن بوده است. مواد مخدر مصنوعی همچنان عامل اصلی مرگ و میر امریکایی‌های ۱۸ تا ۴۵ ساله است.