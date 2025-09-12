یوناما: طالبان مانع ورود کارمندان زن افغان به دفاتر ملل متحد شدند

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که نیروهای طالبان از ورود زنان افغان که به صفت کارمند و قراردادی در دفاتر ملل متحد در کابل کار می‌کنند، عملاً جلوگیری کردند.

یوناما روز پنجشنبه ۱۱ سپتمبر با نشر خبرنامه‌ای این اقدام طالبان را "نقض قوانین بین‌المللی در مورد امتیازات و مصوونیت‌های کارکنان سازمان ملل متحد" خوانده است.

یوناما همچنین گفته است که طالبان به گونۀ "کتبی یا شفاهی" به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان از وضع این محدودیت خبر داده اند. در خبرنامۀ یوناما آمده است: "نیروهای امنیتی به طور مشهود در ورودی‌های تاسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار شریف برای اجرای این محدودیت حضور دارند."

ستیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که طالبان به تاریخ هفتم سپتمبر محدودیت جدید را بر زنان افغان کارمند در ملل متحد وضع کرد. او افزود: "این محدودیت‌ها ارایۀ مساعدت‌های ضروری بشری ملل متحد را به ساحات زلزله زده در افغانستان در معروض خطر شدید قرار می‌دهد."

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته است که "گزارش‌هایی مبنی بر تلاش نیروهای امنیتی مقامات مسوول، برای جلوگیری از سفر کارمندان بخش اناث افغان به ساحه، که به منظور اجرای فعالیت‌ها و ارایۀ خدمات و حمایت از زنان و دختران به عنوان بخشی از پاسخدهی اضطراری به مناطق زلزله زده، و دسترسی به مکان‌های ارایۀ خدمات برای عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر می کنند، دریافت کرده است."

یوناما گفته است که برای "لغو فوری" این محدودیت‌ها که به گفتۀ این نهاد "توافقات قبلی بین مقامات مسوول و سازمان ملل متحد در افغانستان را نادیده می‌گیرد، با مقام‌های طالبان در تماس است.

در خبرنامۀ یوناما آمده است: "چنین توافقاتی سازمان ملل متحد را قادر ساخته است تا از طریق رویکرد حساس به فرهنگ، و اصولی که ارایه کمک توسط زنان برای زنان را تضمین می‌کند، کمک‌های حیاتی را در سراسر کشور ارایه دهد."

یوناما هشدار داده است که اقدام اخیر طالبان ارایۀ "کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش و سایر خدمات ضروری را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و طفل در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارایه می‌شود" در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، کم از کم ۱۱۶۰۰ زن باردار در زلزلۀ اخیر در ولایت کنر متاثر شده اند. این سازمان چند روز پیش با نشر گزارشی گفت که افغانستان کشوری مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند.

ملل متحد همچنین گفته است که از جنوری سال روان تا کنون، بیش از ۲.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که ۵۲درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.

چند روز پیش، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویکردهای "تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانۀ" طالبان را علیه زنان و دختران در افغانستان مصداق "آزار سیستماتیک جنسیتی" خواند و از جامعۀ جهانی خواست تا از هر طریق ممکن، طالبان را به رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان وادار کند.

با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسله داخلی" افغانستان خوانده اند.