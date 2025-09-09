در پی زلزلۀ مرگبار در ولایت کنر، سازمان جهانی صحت از مقام‌های طالبان خواسته است تا محدودیت‌ها بر کار زنان امدادرسان را لغو کند و به آنان اجازه داده شود که بدون همراهی مردان محرم شان برای کمک به زلزله‌زدگان در شرق افغانستان بشتابند.

موکتا شرما، معاون دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که "اکنون موضوع بسیار کلان، کمبود فزایندۀ کارکنان زن در این ساحات [زلزله‌زده] است".

سازمان ملل متحد گفته است که زلزلۀ مرگبار یکشنبه گذشته در ولایت کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته است.

رسانه‌ها از کمبود امدادرسانان زن، به ویژه داکتران زن، برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله در ولایت کنر خبر داده اند، طوریکه بر اساس گزارش‌ها از هر ده امدادرسان، نه نفر آن مردان اند.

بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، کم از کم ۱۱۶۰۰ زن باردار در زلزلۀ اخیر در ولایت کنر متاثر شده اند. این سازمان سه روز پیش با نشر گزارشی گفت که افغانستان کشوری مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند.

طالبان که از اگست ۲۰۲۱ به اینسو بر افغانستان حاکم اند، محدودیت سختگیرانه را بر آموزش و کار زنان و دختران در ادارات دولتی و غیر دولتی، به شمول نهادهای امدادرسان وضع کرده اند. آن گروه این رویکرد خود را مبتنی بر شریعت اسلام و فرهنگ افغانستان عنوان کرده است.

سازمان ملل متحد همچنان گفته است که این زلزله منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بی‌خانمان و نیازمند به کمک‌های فوری کرده است. این سازمان برای رسیدگی به زلزله‌زدگان ولایت کنر خواستار ۱۳۹.۶ میلیون دالر شده است.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) اخیراً گزارش داد که در سال روان تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان تمویل شده است که بخش صحت، مانند دیگر بخش‌ها، با کمبود شدید امکانات مالی روبرو است.