ادارۀ زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان کشوری مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، منجر به عمیق‎ترشدن بحران حقوق زنان شده و نابرابری دسترسی به مراقبت‌های صحی، آموزش، کار، مصوونیت و تصمیم‌گیری را گسترده‌تر می‌کند.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.

در گزارش ملل متحد آمده است که دسترسی به خدمات و مراقبت‌های صحی برای زنان در افغانستان به گونۀ فزاینده دشوار می‌شود که پیامدهای آن تکان‌دهنده است، طوریکه "عمر زنان کوتاه‌تر و ناسالم‌تر شده و خطر مرگ و میر مادران، به ویژه میزان بلند زایمان در نوجوانان به دلیل ازدواج کودکان، در حال افزایش است."

گزارش حاکی است: "۷۸درصد زنان و دختران جوان از آموزش و کار محروم اند. تا سال ۲۰۲۶ بارداری دختران زیر سن (به دلیل ازدواج‌ اجباری کودکان) به ۴۵درصد افزایش یافته و مرگ و میر ولادی تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند."

یافته‌های گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که آمار ازدواج‌های قبل از وقت و اجباری کودکان در افغانستان رو به افزایش است، که این وضعیت به دلیل بارداری زودهنگام، سلامت آنان را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامۀ محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش به ویژه آموزش آنان در بخش‌های صحی، وضعیت صحت زنان را در آینده در افغانستان وخیم‌تر خواهد کرد.

ادارۀ زنان سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به وضعیت زنان در افغانستان خواستار کمک جهانی شده و توصیه کرده است که کم از کم ۳۰درصد کمک‌های بشری به مردم افغانستان باید به حمایت از برابری جنسیتی اختصاص یابد.

این ادارۀ ملل متحد همچنان خواستار ایستادگی جهان در برابر اقدامات "تبعیض‌آمیز " طالبان علیه زنان و دختران افغان شده و تاکید کرده است که "تبعیض نباید عادی‌سازی شود...سکوت گزینه نیست. همبستگی (با زنان افغان) اختیاری نیست."

با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسله داخلی" افغانستان خوانده اند.