نگرانی منشی عمومی ملل متحد در قبال وضعیت بشری در افغانستان

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در گزارش ربع وار خود پیرامون "وضعیت در افغانستان و تاثیرات آن بر صلح و امنیت بین المللی" نگرانی خود را در مورد وضعیت بشری و حقوق زنان و دختران در آن کشور، ابراز کرده است.



در این گزارش آمده است که حقوق زنان و دختران به دلیل عملکرد و پالیسی‌های سختگیرانه مقام‌های بالفعل (طالبان) در همه بخش‌های زندگی محذوف باقی مانده است.



انتونیو گوتیرش گفته است که "حذف متداوم زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی و محدودیت‌های شدید بر حقوق بشری و آزادی‌های اساسی آنان، به شمول آزادی گشت و گذار، دسترسی به کار و اشتراک در زندگی عامه" باید مایع نگرانی عمیق برای همه باشد.



براساس این گزارش: "اجرای سختگیرانه سیاست‌ها و رویه‌های محدودکننده توسط مقامات بالفعل نه تنها بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و شخصی مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، تاثیر منفی گذاشته است، بلکه همکاری کشور(افغانستان) را با جامعه بین‌المللی و ادغام آن را در این جامعه نیز محدود کرده است، جامعه‌ای که بسیاری از اعضای آن به طور فزاینده‌ از عدم پیشرفت در تلاش‌های قبلی برای تعامل و قصد خود برای کاهش تعاملات آینده ابراز ناامیدی می‌کنند."

حکومت طالبان مانع کار زنان و دختران در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی به شمول موسسات امدادرسان شده و در واکنش به انتقادها نسبت به این رویکرد خود گفته اند که این اقدام "مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان" و "در مطابقت با شریعت اسلام" است.

در گزارش آمده است که برخی از مردم نگرانی خود را پیرامون آزمون‌های متعدد ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی به شمول "بیکاری، کمبود آب و دسترسی نداشتن به خدمات ابتدایی به مانند آموزش و خدمات صحی" ابراز کرده اند.



به گفته انتونیو گوتیرش "باوجود انکشاف متواضع اقتصادی و امنیتی، مردم افغانستان با دسترسی محدود به خدمات ابتدایی، با فقر مزمن وسیع" روبرو اند.



منشی عمومی ملل متحد گفته است که عودت و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه، بر مشکلات بشری در افغانستان افزود است.



گزارش می‌افزاید: "بسیاری از بازگشت کنندگان با خطردات جدی محافظتی و دسترسی نداشتن به سرپناه، معیشت و خدمات ابتدایی روبرو اند، و ظرفیت‌های کنونی بشری در آن کشور (افغانستان) بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است."



منشی عمومی ملل متحد از اعضای این سازمان خواسته است که در مطابقت به مکلفیت‌های بین المللی خود عمل کنند و "اطمینان دهند که بازگشت مهاجران به گونه داوطلبانه، مصوون و با وقار" صورت گیرد.



براساس این گزارش، ملا هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، در جریان ربع اخیر با تعداد وسیع مقام‌های بالفعل در تماس بوده و آنان را به "اطاعت از خودش و تطبیق سختگیرانه شریعت اسلامی" ترغیب کرده است.



در گزارش منشی عمومی ملل متحد همچنین آمده است باوجود آن که گروه‌های مسلح مخالف، انجام حملات را ادعا کرده اند، اما هیچ آزمون قابل ملاحظه را متوجه کنترول ارضی مقام‌های بالفعل نداشته است.



براساس این گزراش، گروه داعش در عراق و شاخهٔ خراسان آن، مسوولیت کدام حمله بزرگ را ادعا نکرده اند.