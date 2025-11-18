استقبال ترمپ از تصویب طرح صلح غزه از سوی شورای امنیت

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده ساعاتی بعد از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح او، برای برقراری صلح در غزه رای مثبت داد گفت که این "تصمیم به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر می‌ شود".

آقای ترمپ در بیانیه ‌ای که در شبکه اجتماعی تروت سوشیل منتشر کرد، گفت: "به جهان به‌ خاطر رای شگفت‌ انگیز چند دقیقه قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد که هیات صلح را به رسمیت شناخت و تایید کرد تبریک می‌ گویم؛ هیاتی که ریاست آن بر عهده من خواهد بود و شامل قدرتمندترین و محترم ‌ترین رهبران جهان خواهد شد. این اقدام، به‌عنوان یکی از بزرگترین تایید‌ها در تاریخ سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد."

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ این پیام نگاشته است: "به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر می‌ شود و لحظه‌ ای با اهمیت تاریخی واقعی است! از سازمان ملل متحد و تمام کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، الجزایر، دنمارک، یونان، گانا، کوریای جنوبی، پاکستان، پانامه، سیرالیون، سلوانیا و سومالیا، سپاسگزاریم. همچنین از کشورهایی که عضو این کمیته نبودند اما به ‌طور قوی از این تلاش حمایت کردند، شامل قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونیزیا، ترکیه و اردن، تشکر می‌کنیم."

رییس جمهور ترمپ این را هم گفت در هفته‌های آینده اعضای هیات را معرفی و "اعلامیه‌های هیجان‌انگیز بسیار دیگری" صادر خواهد شد.

در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از این رای استقبال کرد و گفت: "قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که طرح صلح ۲۰ ماده ‌ای رییس جمهور ترمپ را تایید می‌ کند، یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه‌‌ای آرام و مرفه است که مردم فلسطینی - نه حماس - آن را اداره می ‌کنند. "

وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا افزود که رییس جمهور ایالات متحده، "در حال پیشبرد تغییر واقعی و قابل سنجش در منطقه است و با این رای، ما بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به غزه‌ای غیرنظامی، عاری از افراط ‌گرایی و باثبات نزدیک‌تر شده‌ایم."

شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دوشنبه (۱۷ نومبر) در یک رای ‌گیری از طرح دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه حمایت کرد.

طرح رییس جمهور ترمپ شامل استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه می‌باشد.

این طرح با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع به تصویب رسید. چین و روسیه دو عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به این طرح رای ممتنع دادند.

این قطعنامه همچنین به یک نیروی باثبات‌کننده، اختیارات گسترده‌ای می‌دهد که از جمله شامل نظارت بر مرزها، تامین امنیت و غیرنظامی کردن منطقه می‎باشد.