موقف گیری زنان سازمان ملل متحد به چهار سال حکومتداری طالبان

سوزان فرگسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه ۱۴آگست در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک، در مورد وضعیت زنان افغان تحت حکومت چهار ساله طالبان سخنرانی کرد.

او گفت: "من با تأکید مجدد بر تعهد نهاد زنان سازمان ملل متحد به هر زن و دختری که تحت تأثیر جنگ و خشونت قرار گرفته است - در سودان، اوکراین، فلسطین، اسرائیل و خانه‌های خود در سراسر جهان و البته در افغانستان - آغاز می‌ کنم."

به گفتهٔ فرگسن، اکنون چهار سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می ‌گذرد و در این چهار سال، طالبان احکام متعددی صادر کرده‌اند که حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغان را به شدت محدود کرده است.

خانم فرگسن افزود که این محدودیت‌ها موقتی نیست. هیچ یک از احکام هنوز لغو نشده ‌اند. وی علاوه کرد که جدی‌ ترین بحران حقوق زنان در جهان، اکنون به عنوان یک وضعیت عادی پذیرفته شده است.

به گفته خانم فرگسن سوابق جدیدی را که از طریق مراجعه حضوری به خانه‌ها جمع‌ آوری شده بود، به اشتراک گذاشته که از طریق یک نظرسنجی انجام شده توسط سازمان ملل متحد به دست آمده است.

او گفت که این سوابق نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های سیستماتیک و مداوم اعمال شده بر زنان افغان، ۴۰ فیصد از آنها هنوز آینده‌ای را تصور می کنند که در آن تغییر و برابری امکان ‌پذیر است.

فرگسن افزود: "این یک تلاش شخصی برای مقاومت و تحمل است، اگرچه ۷۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه کردیم، نگرانی خود را در مورد وضعیت روانی و آسیب ‌پذیری خود ابراز کردند."

سوزان فرگسن در اشاره به مقررات وضع شده از جانب طالبان، آن را یک فرایند سیستماتیک برای حذف زنان خواند و افزود که این مقررات سختگیرانه اکنون بخشی از زندگی روزمره است.

به قول خانم فرگسن تحقیقات نشان می ‌دهد که خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی اکنون نیز به دلیل فشار اجتماعی و ترس از طالبان، رفتار زنان را از نزدیک زیر نظر دارند.

به گفتهٔ فرگسن، اگرچه سطح ناامنی در افغانستان کاهش یافته است، ولی مصوونیت زنان تضمین نشده و زنان هنوز در مکان‌های عمومی، در اجتماعات و در خانواده‌هایشان احساس ناامنی می‌کنند.