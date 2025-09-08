یونیسف: در زلزلۀ کنر ۷۳۱ کودک جان باخته است

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) می‌گوید که در زلزلۀ مرگبار هفتۀ گذشته در افغانستان که بیشترین صدمه را در آن ولایت کنر دید، کم از کم ۷۳۱ کودک جان باختند که ۳۹۳ نفر آن کودکان دختر بودند.

یونیسف با نشر گزارشی گفته است که ارزیابی‌ها در ۳۱ روستا و ساحه در ولایت کنر نشان می‌دهد که کودکان بیشترین آسیب را از زلزلۀ اخیر در آن ولایت دیده اند. یونیسف گفته است که در این زلزله "۱۹۷۸۱ کودک به شمول ۱۰۲۹۹ دختر" متاثر شده اند.

بر اساس آخرین آمار، زلزلۀ مرگبار هفتۀ گذشته در کنر سبب جان باختن بیش از ۲۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۳۶۴۰ نفر دیگر شده اند. بیش از ۶۷۰۰ منزل نیز در اثر این زلزله ویران شده است.

زلزلۀ مرگبار یکشنبه شب، با شدت شش به مقیاس ریکتر، مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان را لرزاند. براساس گزارش ادارۀ زمین شناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های خیریۀ بین‌المللی و برخی کشورها کمک‌های اضطراری را به زلزله‌زدگان در ولایت کنر ارسال کرده اند.

سازمان ملل متحد گفته است که کمبود زنان امدادرسان و کارکنان صحی زن، روند کمک‌رسانی به زنان آسیب دیده در این زلزله را به شدت دشوار ساخته است.

در سال ۲۰۲۲، زلزله‌ای با شدت ۵.۹ ریکتر در شرق و جنوب شرق افغانستان منجر به مرگ ۱۰۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد.

در اکتوبر سال ۲۰۲۳ چند زلزله با شدت ۶.۳ ریکتر ولایت هرات را تکان داد که به گفتۀ مقام‌های طالبان منجر به کشته شدن ۴۰۰۰ نفر شد، هرچند ملل متحد آمار تلفات زلزلۀ هرات را ۱۵۰۰ کشته گزارش داده است.