آغاز اعمال تعرفۀ ۵۰درصدی امریکا بر کالاهای هند

حکومت ایالات متحده با وضع ۲۵درصد تعرفۀ اضافی، تعرفهها را بر کالاهای وارداتی از هند به ۵۰درصد افزایش داد.
ایالات متحده گفته است که این اقدام به هدف توبیخ هند است، زیرا دهلی جدید مقادیر زیاد نفت را از روسیه وارد میکند. ایالات متحده در پی تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریمهایی بر صادرات نفت روسیه وضع کرده است.
بر اساس یک یادداشت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، وضع تعرفۀ ۵۰درصدی بر کالاهای هند از آغازین دقایق امروز چهارشنبه ۲۷ اگست آغاز شد.
کالاهای هند که در حال انتقال به ایالات اند، کمکهای بشردوستانه و محصولات شامل در برنامههای مشخص متقابل تجارتی از این تعرفهها مستثنا اند.
مقامهای حکومت ایالات متحده هند را متهم میکنند که با افزایش خرید نفت روسیه، "به گونۀ غیرمستقیم" مسکو را در جنگ علیه اوکراین "تمویل" میکند.
تصمیم برای وضع تعرفههای اضافی بر هند پس از فروپاشیدن پنجمین دور مذاکرات میان واشنگتن و دهلی جدید، اتخاذ شد.
انتظار میرود که بیش از نصف صادارت ۸۷ میلیارد دالری هند به ایالات متحده، به ویژه محصولات نساجی، کالاهای چرمی و زیورات حاوی سنگهای قیمتی، تابع تعرفۀ جدید ۵۰درصدی شود.
وزارت امور خارجۀ هند با نشر بیانیهای گفته است: "تصریح میورزیم که این اقدامات ناعادلانه، ناموجه و بیدلیل است."
نرندرا مودی، صدر اعظم هند، قرار است در پایان ماه روان به چین سفر کرده و در نشست سازمان همکاری شانگهای شرکت کند.
گروه