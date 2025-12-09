ترمپ کمک مالی ۱۲ میلیارد دالری را برای دهقانان امریکایی اعلام کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه هشتم دسمبر طرح کمک مالی ۱۲ میلیارد دالری را برای دهقانان امریکایی اعلام کرد تا به آنان در مبارزه با افزایش هزینه‌ها در فصل کشت سال آینده کمک کند.

رییس جمهور ترمپ در حضور نمایندگان دهقانان، اعضای ارشد کابینه و شماری از قانون گذاران امریکایی گفت که این کمک مالی از صدها میلیارد دالر عاید ایالات متحده از بابت وضع تعرفه‌های تجارتی بر کشورهای خارجی، پرداخت خواهد شد.

ترمپ گفت: "پس، کاری را که ما انجام می‌دهیم این است که بخش نسبتاً کوچکی از آن را برداشته و آن را به گونۀ کمک اقتصادی به دهقانان فراهم می‌کنیم. ما دهقانان خود را دوست داریم و چنانچه می‌دانید، بر اساس روند رای‌گیری، می‌توانید آن را روند راگیری یا چیز دیگری بنامید، دهقانان مرا دوست دارند، آنان افراد بزرگی اند. آنان ستون فقرات کشور ما هستند. پس، ما از این پول برای ارایه ۱۲ میلیارد دالر کمک اقتصادی به دهقانان امریکایی استفاده خواهیم کرد."

ترمپ گفت که این کمک مالی، اطمینان خاطر را برای دهقانان فراهم می‌کند.

در حالیکه حکومت ترمپ در تلاش رسیدگی به رفع نگرانی‌ها از بابت افزایش هزینه‌های زندگی است و تعرفه‌های جدید نیز بر کالاهای وارداتی وضع شده است، رییس جمهور ترمپ می‌گوید که این کمک مالی به دهقانان سبب کاهش نرخ مواد غذایی برای خانواده‌های امریکایی خواهد شد.

بروک رولینز، وزیر زراعت ایالات متحده، در این مراسم گفت که این کمک‌ها تا ۲۸ فبروری تادیه خواهد شد. او گفت که دهقانان پس از ارایۀ درخواست‌های شان، تا آخر امسال پی خواهند برد که چه مقدار پول برایشان پرداخته می‌شود.

رییس جمهور ایالات متحده گفت که این بستۀ کمک مالی برای رسیدگی به "آشفتگی کامل" در نظر گرفته شده است که به گفتۀ وی حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، آن را برای دهقانان امریکایی ایجاد کرده است.