وزارت امور خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت که ایران برای حل مسلۀ هسته‌ای باید "مذاکرات دپلوماتیک مستقیم و جدی" با امریکا داشته باشد و به گفتۀ این وزارت "حامی اصلی تروریزم در جهان، هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد".

این در حالی است که دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، با نشر تصاویر ماهواره‌ای تازه‌ از تاسیسات هسته‌ای نطنز در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که این تصاویر نشان می‌دهد که ایران در هفتۀ گذشته تقریباً تمام سرد کننده‌های این تاسیسات را با هدف کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر بمباران هوایی بعدی، جابه‌جا و پراکنده کرده است. نشریه نیوز ویک نیز با بازنشر این پست گزارشی را در همین رابطه نشر کرده بود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد این تصاویر به بخش فارسی صدای امریکا گفت: "ایالات متحده همچنان مراقب هرگونه تلاش رژیم ایران برای بازسازی هرگونه قابلیت از دست رفته است."

این سخنگو تاکید کرد: "ما آماده‌ایم همه اقدامات لازم را انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران، حامی اصلی تروریزم در جهان، هرگز نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد."

سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا همچنین گفت: "سران ایران باید برای حل مسله هسته‌ای، مذاکرات دپلوماتیک مستقیم و جدی با ایالات متحده انجام دهد."

او همچنین گفت: "به دلیل سرپیچی ایران از تعهدات هسته‌ای اش، سه کشور اروپایی، با حمایت ایالات متحده، مبنای محکمی برای شروع میکانیزم ماشه دارند."

سه قدرت اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه هفتۀ گذشته روند فعال‌سازی میکانیزم ماشه را علیه ایران آغاز کردند.

ایالات متحده پیش از این نیز تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای "کل جهان" است و همکاری نکردن کامل ایران با ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی دلیل محکمی برای آغاز میکانیزم ماشه است که تحریم‌های گستردۀ بین‌المللی را بر ایران باز می‌گرداند.