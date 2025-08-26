تامس بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستادۀ ویژۀ امریکا در امور سوریه، می‌گوید که لبنان و اسراییل در تلاش‌ها برای ایجاد آتش‌ بس نه ماهه پیشرفت‌هایی داشته ‌اند.

بارک گفت که بیروت آماده می‌ شود که تا روز یکشنبه طرحی را برای خلع سلاح گروه تروریستی حزب‌ الله تصویب کند.

در عین حال بیت المقدس متعهد شده است که با طرح خود برای عقب ‌نشینی از چندین ساحه در لبنان که از زمان آتش‌ بس ماه نومبر سال گذشته اشغال کرده است، پاسخ دهد.

بارک پس از گفتگو با جوزف عون، رییس جمهور لبنان، امروز سه ‌شنبه در بیروت با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که حکومت لبنان در ۳۱ اگست طرح خود را برای خلع سلاح حزب‌الله ارایه خواهد کرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کابینۀ لبنان اوایل این ماه با ادامۀ پیشنهاد خلع سلاح مورد حمایت امریکا موافقت کرد.

بارک با اشاره به نحوه واکنش اسراییل به این طرح گفت: " وقتی آنها این را ببینند، پیشنهاد متقابل خود را ارایه خواهند کرد و [مشخص می‌ کنند] که در مورد [موضوع] عقب ‌نشینی و تضمین‌های امنیتی در مرز خود با لبنان چه خواهند کرد."

اسراییل از ماه نومبر سال گذشته، زمانی که موافقت کرد که اکثر نیروهای اسراییلی را به اساس آتش ‌بس تحت نظارت ایالات متحده از لبنان خارج کند و به جنگ دو ماهه با حزب‌ الله پایان بخشید، پنج پوسته نظامی را در جنوب لبنان اشغال کرده است.

جنگ دو ماهه، رهبری و ذخایر سلاح حزب ‌الله تحت حمایت ایران را از بین برد، اما رهبران جدید آن از خلع سلاح خودداری کرده‌ اند.

سخنگوی عون به خبرنگاران گفت که رییس جمهور لبنان از دیدار با بارک و دیگر مقامات امریکایی برای تاکید بر تعهد بیروت به توافق‌ نامه‌های تایید شده تحت حمایت بین‌المللی استفاده کرد.

او گفت عون همچنین بر " انحصار سلاح در دست حکومت" تاکید کرد و خواستار حمایت از نیروهای مسلح لبنان و تلاش‌های بهبود اقتصادی کشورش پس از تأثیر مخرب جنگ سال گذشته شد.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، روز دوشنبه طی بیانیه‌ ای گفت که اگر اردوی لبنان طرح خلع سلاح حزب‌ الله را اجرا کند، اسراییل " در اقدامات متقابل، از جمله کاهش مرحله‌ وار حضور نیروهای دفاعی اسراییل با هماهنگی مکانیزم امنیتی به رهبری ایالات متحده، مشارکت خواهد کرد."