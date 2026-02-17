یک مقام امریکایی: دور دوم مذاکرات غیرمستقیم امریکا – ایران پایان یافت

یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفت که دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایالات متحده و ایران در ژینو، پایان یافت.

این درحالیست که واشنگتن بر رژیم ایران فشار می‌آورد تا از تلاش‌هایش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سایرفعالیت‌های مخرب دست بکشد.

این مقام امریکایی در یک اعلامیه به صدای امریکا، بدون ارایۀ جزییات بیشتر گفته است که مذاکرات که روز سه شنبه (۱۷ فبروری) در ژینو سویس آغاز شد، پایان یافته است.

استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کووشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور ترمپ، برای رهبری هیات امریکایی در این مذاکرات، به ژینو سفر کرده بودند. از جانب ایران، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ آن‌کشور، رهبری هیات ایرانی را به عهده داشت.

حکومت عمان با نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکۀ اجتماعی گفته است که بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ عمان، مثل دور نخست مذاکرات غیرمستقیم ۶ فبروری در مسقط، در این دور مذاکرات غیر مستقیم نیز به عنوان میانجی حضور داشته است.

دفتر وزارت خارجۀ عمان در شبکۀ اجتماعی ایکس، یک عکسی را به نشر سپرده که نشان می‌دهد البوسعیدی در جریان دور دوم مذاکرات با ویتکاف و کوشنر ملاقات کرده است. هیچ عکسی از جریان مذاکرات جداگانۀ البوسعیدی با هیات ایرانی، به گونۀ فوری، در دسترس قرار نگرفته است.

قصرسفید در مورد موقف ایالات متحده در خصوص این مذاکرات، به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا پاسخ نداده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه (۱۶ فبروری) به خبرنگاران گفت که رژیم ایران خواهان یک توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرد که تهران این بار "منطقی‌تر" عمل کند.

در مذاکرات غیر مستقیم سال گذشتۀ امریکا و ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشد. اسراییل در ماه جون سال گذشته جنگی دفاعی را علیه رژیم ایران آغاز کرد و پس از ۱۲ روز به این عملیات پایان داد؛ عملیاتی که در آن ایالات متحده به حمله به ساحات هسته‌ای ایران پیوست و سپس با میانجیگری در این درگیری، آتش‌بس را برقرار کرد.