مقام امریکایی: مذاکرات غیر مستقیم امریکا - ایران باوجود 'تفاوت نظرها پیشرفت' داشت

یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفته است که دور دوم مذاکرات غیر مستقیم امریکا - ایران در شهر ژنیو سویس، پیشرفت داشت اما اضافه کرده است که هنوز "جزییات" و "تفاوت‌نظرهای" زیادی وجود دارد که باید حل شوند.

این درحالیست که واشنگتن بر رژیم ایران فشار می‌آورد تا از تلاش‌هایش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سایرفعالیت‌های مخرب دست بکشد.

این مقام امریکایی با اشاره به مذاکرات روز سه شنبه ژینو با میانجی‌گری عمان به صدای امریکا گفت: "پیشرفت حاصل شد، اما هنوز جزییات زیادی برای بحث وجود دارد. ایرانی‌های گفتند که تا دو هفتۀ آینده با پیشنهادات مفصل به منظور رسیدگی به برخی از تفاوت‌نظرهای موجود در مواضع ما، برخواهند گشت."

استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده و جرد کووشنر، مشاور غیررسمی رییس جمهور ترمپ، برای رهبری هیات امریکایی در این مذاکرات، به ژینو سفر کرده بودند. از جانب ایران، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ آن‌کشور، رهبری هیات ایرانی را به عهده داشت.

حکومت عمان با نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکۀ اجتماعی گفته است که بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ عمان، مثل دور نخست مذاکرات غیرمستقیم ۶ فبروری در مسقط، در این دور مذاکرات غیر مستقیم نیز به عنوان میانجی حضور داشته است.

دفتر وزارت خارجۀ عمان در شبکۀ اجتماعی ایکس، یک عکسی را به نشر سپرده که نشان می‌دهد البوسعیدی در جریان دور دوم مذاکرات با ویتکاف و کوشنر ملاقات کرده است. هیچ عکسی از جریان مذاکرات جداگانۀ البوسعیدی با هیات ایرانی، به گونۀ فوری، در دسترس قرار نگرفته است.

اما ابوالسعیدی با نشر یک اعلامیه در شبکۀ اجتماعی ایکس مذاکرات را "سازنده" عنوان کرده گفته است که گفتگوها با "پیشرفت خوب به سوی مشخص ساختن اهداف مشترک و مسایل تخنیکی مرتبط" پایان یافت.

ابوالسعیدی در این پست ایکس نگاشته است: "ما یکجا باهم تلاش‌های جدی به خرج دادیم تا یک تعداد از اصول رهنمود کننده را برای توافق نهایی مشخص کنیم. سهم‌گیری رافایل گروسی، رییس ادارۀ بین المللی انرژی اتمی نهایت قابل قدر است. هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن باقی‌مانده است و دو طرف با گام‌های مشخص بعدی، قبل از نشست آینده، آنجا [محل مذاکره] را ترک کردند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه (۱۶ فبروری) به خبرنگاران گفت که رژیم ایران خواهان یک توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرد که تهران این بار "منطقی‌تر" عمل کند.

در مذاکرات غیر مستقیم سال گذشتۀ امریکا و ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشد. اسراییل در ماه جون سال گذشته جنگی دفاعی را علیه رژیم ایران آغاز کرد و پس از ۱۲ روز به این عملیات پایان داد؛ عملیاتی که در آن ایالات متحده به حمله به ساحات هسته‌ای ایران پیوست و سپس با میانجیگری در این درگیری، آتش‌بس را برقرار کرد.