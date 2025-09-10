 متیو ویتاکر: امریکا در کنار پولند خواهد ایستاد

سفیر ایالات متحده در ناتو، پس از نقض حریم هوایی پولند توسط طیاره های روسی ، گفت که ایالات متحده در کنا ر پولند ، متحد ناتوی خود, خواهد ایستاد.

متیو ویتاکر روز چهارشنبه در پستی در صفحۀ ایکس گفت: " ما در مقابله با این نقض حریم هوایی در کنار متحدان ناتوی خود استیم و از هر انچ خاک ناتو دفاع خواهیم کرد."

ویتاکراین اظهارات را پس از آن بیان داشت که پولند روز چهارشنبه اعلام کرد که چندید طیاره بدون سرنشین روسی طی چند ساعت وارد خاک این کشور شده‌ و توسط طیاره های پولندی و ناتو سرنگون گردیده است.

پولند این تهاجم را " عمل تجاوزکارانه" خواند که در جریان موجی از حملات روسیه به اوکراین رخ داده است.

تا کنون کرملین اظهار نظری در این مورد نکرده، اما بلاروس، متحد نزدیک روسیه، گفت که برخی از طیاره های بدون سرنشین به دلیل قطع شدن سیگنال‌هایشان " مسیر خود را گم کرده بودند".

پولند خاطرنشان کرد که برخی از طیاره های بدون سرنشین از بلاروس ارسال شده، جایی که نیروهای روسی و بلاروسی برای تمرینات نظامی که جمعه آغاز می ‌شود، گردهم می آیند.

چندین رهبر اروپایی ادعا می‌ کنند که این تهاجم، تشدید عمدی جنگ روسیه علیه اوکراین است.

دونالد تسک، صدراعظم پولند، به پارلمان آنکشور گفت که در طول هفت ساعت، ۱۹ مورد نقض حریم هوایی ثبت شده است، با وجودیکه که او خاطرنشان کرد که اطلاعات هنوز در حال جمع ‌آوری است.

سخنگوی حکومت پولند گفت که هشت محل سقوط طیاره شناسایی شده است.

وزیر دفاع هالند گفت که جت‌ های جنگی هالندی به کمک پولند آمدند و چند طیاره بی سرنشین روسی را رهگیری کردند.

فرماندهی عملیاتی اردوی پولند در رسانه ‌های اجتماعی اعلام کرد " این یک اقدام تجاوزکارانه است که تهدیدی واقعی برای امنیت شهروندان ما ایجاد کرده است"