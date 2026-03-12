ایالات متحده قرار است از هفتۀ آینده ۱۷۲ میلیون بیرل تیل را از ذخایر استراتیژیک نفتی خود را به بازار عرضه کند. این درحالیست که ایران حملات خود را بر کشتی‌ها در منطقه افزایش داده و تلاش می‌کند به اقتصاد جهانی آسیب وارد کند.

کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدۀ امریکا، اواخر روز چهارشنبه (۱۱ مارچ)، گفت که امریکا این تیل را برای کمک به کاهش قیمت انرژی در بازار ، عرضه خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ادارۀ بین المللی انرژی اتمی به طور یک‌صدا با عرضه همآهنگ ۴۰۰ میلیون بیرل تیل و محصولات تصفیه شده از ذخایر کشورهای عضو، موافقت کرده است.

رایت در بیانیۀ خود گفت: "به عنوان بخشی از این تلاش، رییس جمهور دونالد ترمپ، به وزارت انرژی اجازه داده است که ۱۷۲ میلیون بیرل تیل را از ذخایر استراتیژیک نفتی به بازار عرضه کند که از هفتۀ آینده آغاز خواهد شد. بر اساس سرعت برنامه‌ریزی‌شدۀ تخلیه، تحویل این مقدار نفت، حدود ۱۲۰ روز زمان خواهد برد."

به دلیل این حملات، قیمت جهانی نفت دوباره از ۱۰۰ دالر در هر بیرل عبور کرد و بازارهای مالی جهان طی چند روز گذشته در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. قیمت المونیم نیز در حال افزایش است و اختلال طولانی مدت، احتمالاً هزینه‌های توریدی را برای تولید موتر، تولیدات هوانوردی و ساختمانی در ایالات متحده و اروپا را افزایش خواهد داد.

علاوه بر این، زنجیره‌های تامین کود کیمیاوی و محصولات زراعتی، رابر، وسایل برقی، بتری‌ها، ادویه، صنعت پوشاک در آسیا و شکر نیز ممکن است با اختلال رو به رو شوند.

اقدامات نظامی ایالات متحدۀ امریکا و تضمین‌های بیمه‌ای، ممکن است به ادامۀ جریان تجارت کمک کند، اما برخی کارشناسان زنجیرۀ تامین می‌گویند که تنها چند هفته زمان لازم است تا تاثیر این وضعیت بر قیمت طیف گسترده‌ای از اشیا نمایان شود.

در روز گذشته چندین کشتی در شرق‌میانه توسط تهران هدف قرار گرفته‌اند. کشتی‌های حامل کانتینرها در نزدیکی سواحل عراق و دبی مورد حمله قرار گرفتند و یک تاسیسات نفتی بحرین نیز مورد حمله قرار گرفت. همچنین، خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران می‌گوید که گروه نیابتی آن، حوثی‌ها در یمن و سایر گروه‌های تحت حمایت ایران، ممکن است تنگه هرمز را در جنوب شبه جزیره عربستان ببندند.