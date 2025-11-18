هشدار از تلاش چین برای گسترش نفوذ در جهان؛گزارش به کانگرس امریکا

کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیت ایالات متحده – چین، گزارش سالانه‌اش را در مورد چین روز سه شنبه ۱۸نومبر، به کانگرس ایالات متحده ارایه کرد.

براساس این گزارش، باوجود آن که بیجینگ در سال ۲۰۲۵ تلاش کرد تا خود را به عنوان یک بازیگر مسوول جهانی معرفی کند، اقدامات آن "نشان می‌دهد که این لفاظی‌ها با واقعیت فاصله زیادی دارد".

کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیت ایالات متحده – چین، هشدار داده است که بسیج سریع نظامی و اقتصادی و قابلیت‌های روبه رشد چین، جدول زمانی هشدار ایالات متحده را کوتاه می‌کند و قابلیت بازدارندگی این کشور را تضعیف می‌کند.

گزارش می‌افزاید که چین به طور فعال از طریق میکانیزم‌های پیچیده، فرار از تحریم‌ها و کنترول صادرات را برای کشورهایی مانند روسیه، ایران و کوریای شمالی تسهیل و تلاش‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

براساس این گزارش، سلط چین در زنجیره تامین دارو، به ویژه در تولید مواد دواسازی، آسیب‌پذیری قابل توجهی را برای سیستم مراقبت‌های صحی ایالات متحده ایجاد می‌کند.

گزارش حاکی است که چین با محدود کردن دسترسی به تکنالوژی‌های اساسی، به شمول چیپ‌های پیشرفته، و تلاش برای تسلط بر حوزه‌های مانند زیست‌شناسی مصنوعی، کنترول خود را بر آنها تقویت می‌کند.

کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیت ایالات متحده – چین، برای مقابله با عملکرد بیجینگ، برای کنترول‌هصادرات و تقویت نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های جدید چینی، ایجاد یک ادارۀ واحد را پیشنهاد کرده است.

به گفته این کمیسیون، اداره صنعت و امنیت ایالات متحده باید تکنالوژی ردیابی را روی چیپ‌های پیشرفته الزامی کند تا از انحراف جلوگیری شود و یک مدل "اجاره" برای چیپ‌های پیشرفته بررسی کند.

این کمیسیون همچنین بر تجدید حمایت دپلوماتیک از تایوان و اتخاذ اقدامات هماهنگ برای مقابله با قابلیت‌های رو به گسترش چین تاکید کرده است.