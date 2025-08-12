استقبال رهبران جهان از توافقنامهٔ صلح میان آذربایجان و ارمنستان

رهبران جهان از توافقنامهٔ صلح میان آذربایجان و ارمنستان که به میانجیگری رئيس جمهور دونالد ترمپ، صورت گرفت، استقبال کرده و خواستار تطبیق آن شده اند.

براساس توافقنامهٔ که توسط الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشنیان، صدراعظم ارمنستان، امضا شد، هردو کشور به پایان دادن منازعهٔ ۳۵ساله، برقراری روابط تجارتی و دپلوماتیک و احترام به استقلالیت و تمامیت ارضی یکدیگر، متعهد شدند.

انتظار میرود که این توافقنامه یک کشیدگی اساسی بالای منطقه نخجوان که مذاکرات قبلی را بی‌نتیجه گذاشته بود، نیز حل کند. این منطقه بخشی از آذربایجان است و ارمنستان تلاش‌ها برای ایجاد ارتباط زمینی از طریق آنچه که به عنوان "راهرو زنگزور" بین آذربایجان و نخجوان شناخته می‌شود را نقض تمامیت ارضی خود میدانسته است.

در اشاره به نخجوان، دونالد ترمپ گفت که این توافقنامه مسیر ترمپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را ایجاد می‌کند که یک منطقه ترانزیتی ویژه است که به آذربایجان اجازه می‌دهد ضمن احترام کامل به حاکمیت ارمنستان، به خاک خود در نخجوان دسترسی کامل داشته باشد.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ضمن استقبال از این توافقنامه، آن را یک دستاورد مهم در عادی سازی روابط میان آذربایجان و ارمنستان خواند.

گوتیرش در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: "من تعهد رئیس جمهور علی‌اف و صدراعظم پاشینیان را به خاطر ادامهٔ دیالوگ و اعتماد سازی، و تلاش‌های رئيس جمهور ترمپ را به خاطر زمینه سازی این پیشرفت، می‌ستایم."

گوتیرش همچنین حمایت قوی سازمان ملل متحد را از همه آن تلاش‌های ابراز کرده که هدف آن برقراری صلحی دایمی در جنوب قفقاز می‌باشد.

کاجا کلاس، رئيس مشی خارجی اتحادیهٔ اروپا، این توافقنامه را یک دستاورد چشمگیر برای پایان یافتن دهه‌ها منازعه عنوان کرده است.

کلاس گفته است که تطبیق به موقع گام‌های توافق شده، کلیدی برای صلح میان دو طرف می‌باشد.

خانم کلاس در یک اعلامیه گفت: "اکنون مهم است تا از تطبیق به موقع گام‌های توافق شده اطمینان حاصل شود، بخصوص امضا و تصویب پیمان صلح."

دیوید لمی، وزیر خارجهٔ بریتانیا، ارمنستان و آذربایجان را به خاطر برداشتن "گام‌های اساسی" به سوی صلح، مبارک‌باد گفته و در این راستا نقش مهم رئيس جمهور ترمپ را ستوده است.

در عین حال، یک سخنگوی وزارت خارجهٔ روسیه گفته است که ملاقات میان رهبران آذربایجان و ارمنستان در ایالات متحده "سزاوار ارزیابی مثبت" می‌باشد.

ولادمیر زیلینسکی، رئيس جمهور اوکراین که کشورش درگیر جنگ با روسیه بوده و برای پایان دادن آن تلاش می‌کند، گفته است که با رئيس جمهور علی‌اف صحبت کرده و به خاطر نایل شدن به یک توافق با ارمنستان، با همکاری رئيس جمهور ترمپ، به وی تبریک گفت.

ولادمیر زیلینسکی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: "واکنش جهان به دیدار سه جانبه در واشنگتن، بسیار مثبت بود. امیدواریم همه چیز نتیجه بدهد."

در عین حال، ترکیه، اردن، هند و مصر نیز از توافقنامهٔ صلح میان آذربایجان و ارمنستان استقبال کرده اند.