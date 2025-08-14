آمادگی ها یک روز قبل از نشست مهم بین رئیس جمهور ترمپ و ولادیمیر پوتین

آمادگی ها برای نشست روز جمعه بین دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در الاسکا در جریان است. تمرکز این نشست، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است.

رئیس جمهور ترمپ این نشست را "یک نشست درک و احساس" نامیده که هدف آن متقاعد کردن مسکو برای رسیدن به آتش‌بس با اوکراین است. آقای ترمپ، با وجود ادامه بمباران شهرهای اوکراین توسط روسیه، بارها تأکید کرده است که جنگ باید پایان یاد.

قصر سفید می‌گوید هدف این است که "با درک بهتری از چگونگی پایان دادن به این جنگ، از ملاقات را به پایان برسانیم."

ترمپ روز چهارشنبه گفت که اگر مذاکرات اولیه خوب پیش برود، ممکن است نشست دومی با حضور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز برگزار شود. او همچنین گفت که اگر پوتین پس از مذاکرات روز جمعه با پایان دادن به جنگ موافقت نکند، "عواقب شدیدی" در پی خواهد داشت.

رئیس جمهور ترمپ، روز چهارشنبه ۱۳آگست (۲۲اسد) یک نشست مجازی را با رهبران اروپایی و ولادمیر زیلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، برگزار کرد.

بحث پیرامون دستیابی به یک آتش بس در جنگ سه سالهٔ روسیه علیهٔ اوکراین، در محراق توجهٔ این نشست قرار داشت. رئیس چمهور ترمپ قبل از آغاز این نشست، در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، در مورد همتایان اروپایی خود نوشت: "آنان مردم خوبی استند که می‌خواهند شاهد توافق باشند."

ولادمیر زیلینسکی از آلمان در این نشست شرکت کرده بود. علاوه بر وی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، فریدری میرز، صدراعظم آلمان، مارک روته، منشی عمومی پیمان ناتو و رهبران فنلند، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، پولند و اتحادیه اروپا نیز شرکت داشتند.

زلنسکی پس از نشست مجازی روز چهارشنبه با ترمپ و چندین رهبر اروپایی، گفت که "آتش‌بس باید اولویت شماره یک" در این اجلاس باشد.



