اتحادیه اروپا از اقدامات ترمپ برای پایان دادن جنگ روسیه علیه اوکراین استقبال کرد

رهبران ۲۶ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا طی یک بیانیه از اقدامات دونالد ترمپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین، حمایت و استقبال کردند.

در این بیانیه که همه اعضا به جز مجارستان آن را امضا کرده اند، تاکید شده است که صلح عادلانه و پایدار در اوکراین باید به ثبات و امنیت منجر شود و مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل باشد.

در این بیانیه آمده است: "مردم اوکراین حق دارند آزادانه درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند."

این کشورهای اروپایی گفته‌ اند که از اوکراین در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا پشتیبانی خواهند کرد.

همزمان با این بیانیه صدراعظم های بریتانیا و کانادا از تلاش‌های ترمپ برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین استقبال کردند.

رئيس جمهور دونالد ترمپ، قرار است روز جمعه ۱۵ آگست با ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ملاقات کند.

دونالد ترمپ بارها گفته است که می‌خواهد به جنگ روسیه با اوکراین پایان دهد. او در روزهای اخیر به کشته شدن سربازان جوان و مردم عادی در جریان جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده و از بابت کشته شدن افراد ابراز تاسف کرده است.

ترمپ، قبلا گفته بود که رهبران روسیه و اوکراین تمایل دارند با او دیدار کنند و او هر کاری ممکن را انجام خواهد داد تا "به کشتار پایان دهد".

ترمپ قبلا تصریح کرده بود که دیدار با رئیس‌ جمهور روسیه، مشروط به مذاکرهٔ رهبر روسیه با ولادمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین، نیست.