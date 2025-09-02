قصر سفید: حماس باید به خلع سلاح توافق کند تا 'راه‌ حل خلاقانه' برای غزۀ پس از جنگ تطبیق شود

قصر سفید می‌گوید که گروه تروریستی حماس "باید نخست به خلع سلاح توافق کند" پیش از آنکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، "راه حل خلاقانه" را برای آیندۀ غزه تطبیق کند.

نوار غزه در جریان جنگ ۲۲ ماهه میان اسراییل و حماس به شدت تخریب شده است.

یک مقام قصرسفید روز سه‌شنبه در واکنش اختصاصی به صدای امریکا گفت: "دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، مدت‌ها است که از راه‌حل‌های خلاقانه برای بهبود زندگی فلسطینی‌ها، از جمله اجازه دادن به آنان برای اسکان مجدد در مکان جدید و زیبا در حین بازسازی غزه، حمایت کرده است."

این مقام قصرسفید در عین حال تاکید کرد که "حماس باید ابتدا با خلع سلاح و واگذاری حکمروایی خود در غزه موافقت کند".

قصر سفید در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد مقالۀ روزنامۀ واشنگتن پست، این تبصره را ارایه کرده و نیز گفت که "قصر سفید در حال حاضر هیچ سیاست رسمی را در این باره اعلام نکرده است".

ترمپ برای بار نخست در ماه فبروری طرح مسلط شدن ایالات متحده بر غزه و اسکان مجدد دایمی و اختیاری دو میلیون فلسطینی باشندۀ آن را ارایه کرد تا زمینه برای بازسازی این ساحه مهیا شود.

رییس جمهور ترمپ و مقام‌های کلیدی حکومت وی همواره ضمن حمایت از عملیات نظامی اسراییل برای شکست گروه تروریستی حماس، از جنگجویان این گروه خواسته اند تا سلاح شان را بر زمین بگذارند، در غیر آن هشدار به نابودی آن گروه داده شده است.

گروه تروریستی حماس در جریان حمله بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ کم از کم ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت و کم و بیش ۱۲۰۰ نفر را کشت.

گروه حماس در سال روان برای چندین ماه سرگرم مذاکرات به میانجی گری ایالات متحده و کشورهای عرب بود که هدف آن زمینه سازی برای رهایی گروگان‌هایی بود که در چنگ حماس در غزه اسیر اند.

با آنکه در چند مرحله، شمار زیاد این گروگان‌ها از بند حماس رها شدند، این گروه همواره تقاضاها برای خلع سلاح شدن خویش را رد کرده است.

قصر سفید اخیراً در مورد آینده غزه پس از جنگ میزبان نشستی بود که ریاست آن را رییس جمهور دونالد ترمپ بر عهده داشت و تونی بلیر، صدر اعظم‌ پیشین بریتانیا، و جرد کوشنر، فرستاده ویژه پیشین ترمپ در امور شرق میانه، در آن حضور داشتند.

سایت خبری اکسیوس گزارش داده که بلیر و کوشنر مستقیماً ایده‌ها و طرح‌های خود برای دوران پس از جنگ در غزه را به ترمپ ارایه کردند.

همچنین استیف ویتکاف، فرستادهٔ رییس جمهور ترمپ در امور صلح، تاکید کرده که حکومت ترمپ با "توافق‌های مرحله‌ای" برای آزادی بخشی از گروگان‌ها مخالف است و تنها در صورت نابودی کامل حماس، آزادی گروگان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، نیز گفته است که هدف نهایی جنگ اسراییل علیه تروریست‌های حماس تحت حمایت ایران در نوار غزه، آزادسازی ساکنان غزه از چنگ یک رژیم استبدادی و تضمین امنیت اسراییل است.