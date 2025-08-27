استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای ماموریت‌های صلح، می‌گوید که رییس جمهور دونالد ترمپ، روز چهارشنبه در قصر سفید جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا در مورد طرح ایالات متحده برای غزۀ پس از جنگ بحث کند.

ویتکاف روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ترمپ ریاست "جلسۀ بزرگی" را بر عهده خواهد داشت که در آن "طرح بسیار جامعی که ما روز بعد آن را تدوین می‌کنیم" مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ویتکاف بدون ارایۀ جزییات بیشتر گفت: "فکر می‌کنم بسیاری از مردم ... خواهند دید که این طرح چقدر قوی و ... چقدر معنادار است و چگونه انگیزه‌های بشردوستانه رییس جمهور ترمپ را بازتاب می‌دهد."

رییس جمهور ترمپ اوایل امسال گفت که می‌خواهد ایالات متحده کنترول غزه را به دست گیرد و شاهد جابجایی داوطلبانه ساکنان فلسطینی غزه به کشورهای دیگر باشد تا زمینه را برای بازسازی این ساحه فراهم کند. اسراییل این ایده را تایید کرده است، اما تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای عربی آن را رد کرده‌اند.

ویتکاف همچنین گفت که ترمپ با هدف اسراییل مبنی بر رهایی تفاهم شدۀ تمام گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت گروه تروریستی حماس که در زمان حملۀ این گروه بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ گروگان گرفته شدند، موافق است.

ویتکاف گفت که "این موضع رسمی رییس جمهور ترمپ است" که به گفتۀ وی نمایانگر تغییر رویکرد ایالات متحده از اوایل امسال است، زمانی که ویتکاف سعی کرد در ازای آتش‌بس موقت اسراییل، آزادی بخش دیگری از گروگان‌های حماس را تضمین کند. توافق قبلی آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در ماه مارچ پس از حدود دو ماه اجرا، از هم پاشید.

ایالات متحده در ماه جون از آخرین مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها عقب‌نشینی کرد و گفت که حماس در تلاش برای دستیابی به توافق آتش‌بس با اسراییل جدی نیست.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، هفتۀ گذشته در یک بیانیۀ ویدیویی اعلام کرد که "مذاکرات فوری را برای آزادی همه گروگان‌های و پایان جنگ، با شرایطی که برای اسراییل قابل قبول باشد" آغاز خواهد کرد.

صدر اعظم اسراییل گفت که چنین مذاکرات موازی با تهاجم نظامی اسراییل بر غزه به پیش خواهد رفت، تهاجمی که صدر اعظم اسراییل به هدف شکست حماس از طریق تصرف شهر غزه، یکی از آخرین پایگاه‌های این گروه، آن را تایید کرد.