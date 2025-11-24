حکومت طالبان در افغانستان برای جلب سرمایه‌گذاری هند، امتیازات ویژه را به سرمایه‌گذاران هندی در نظر گرفته است که یکی آن معافیت پنج ساله از مالیات است.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان که سرگرم دیدار از هند است، روز دوشنبه ۲۴ نومبر در نشستی در اتاق تجارت و صنعت هند به شرح برخی از این امتیازات پرداخت.

عزیزی خطاب به سرمایه‌گذاران هندی گفت: "شما از ناحیۀ تعرفه‌ها حمایت دریافت خواهید کرد، ما به شما زمین می‌دهیم. به شرکت‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری جدید باشند، پنج سال معافیت مالیاتی داده خواهد شد."

افزون بر بخش معادن، به گفتۀ عزیزی ظرفیت‌های گسترده برای همکاری مشترک در بخش‌های زراعت، صحت، دواسازی، تکنالوژی معلوماتی، انرژی و نساجی میان افغانستان و هند وجود دارد.

وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان همچنین گفت که شرکت‌های هندی که ماشین‌آلات را برای چنین پروژه‌ها به افغانستان وارد می‌کنند، تعرفه‌های اندک خواهند پرداخت. او گفت: "شرکت‌های هندی که برای سرمایه‌گذاری ماشین آلات وارد می‌کنند، تنها یک درصد تعرفه خواهند پرداخت."

استخراج معادن طلا، یکی از بخش‌هایی است که حکومت طالبان برای جلب سرمایه‌گذاری در این زمینه چشم دوخته است.

عزیزی از شرکت‌های هندی دعوت کرد که کارهای مقدماتی را در این عرصه شروع کنند. او گفت: "استخراج معادن طلا قطعاً به تیم‌های تخنیکی و مسلکی یا شرکت‌های مسلکی نیاز دارد. پس در آغاز، از شما می‌خواهیم که تیم‌های تان را اعزام کنید، آنان می‌توانند بررسی و اکتشاف را انجام داده و کار را آغاز کنند."

وزیر تجارت و صنعت طالبان گفت که یگانه توقع از سرمایه‌گذاران هندی این است که تمام امور استخراج و تصفیه معادن را در افغانستان انجام دهند تا برای افغان‌ها شغل ایجاد شود.

با اشاره به مشکلات تجارتی میان افغانستان و پاکستان، عزیزی از هند خواست تا مشکلات فراروی تجارت میان کابل و دهلی جدید را حل کند. او از مشکلات ویزه، دهلیز هوایی و مراودات بانکی به عنوان آزمون‌های فراروی تاجران یاد کرد.

رسانه‌های هندی گزارش داده اند که حکومت هند گفته است که دهلیز هوایی باربری میان کابل-دهلی جدید و کابل-امرتسر فعال شده است و به گفتۀ‌های مقام‌های هند پروازها در این دو مسیر "به زودی" آغاز می‌شوند.

به دنبال تشدید تنش میان افغانستان و پاکستان و انسداد مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور، مقام‌های حکومت طالبان به دنبال یافتن راه‌های بدیل تجارتی برآمده اند.

به گفتۀ مسوولان، تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان ظرفیت ارتقا به حدود پنج میلیارد دالر در سال دارد، اما به دلیل انسداد مکرر مرزها، حجم تجارت میان دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.

با اینحال، وزارت خارجۀ پاکستان روز جمعه (۱۴ نومبر) اعلام کرد که تجارت با افغانستان تا زمان برچیده شدن تمام "پناهگاه‌های امن تروریست‌ها در خاک افغانستان" به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که قطع روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان، "هیچ‌گونه تاثیر منفی بر جریان تجارت" افغانستان نگذاشته و نیز منجر به کاهش عواید گمرگی نشده است.

وزارت مالیۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفت که است که در تمام گمرک‌های افغانستان "سهولت‌های قابل توجهی را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کرده است تا بتوانند به عوض پاکستان، با سایر کشورهای همسایه و منطقه و جهان بدون مشکل تجاری فعالیت نمایند."