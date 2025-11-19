روابط افغانستان با هند؛ وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان به هند سفر کرد

وزارت خارجۀ هند گفته است که نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان در افغانستان به هند سفر کرده است.

رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجۀ هند در حساب رسمی خود در شبکۀ ایکس با نشر تصویری از مراسم استقبال از عزیزی نگاشته است: "الحاج نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت افغانستان را در سفر رسمی به هند به گرمی استقبال می‌کنیم. هدف عمدۀ این سفر تمرکز بر تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه و بهبود روابط است."

در اعلامیه‌ای که در حساب کاربری ایکس منسوب به وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان نشر شده، آمده است که نورالدین عزیزی "به دعوت رسمی" در راس یک هیات عالی‌رتبه رهسپار هند شده است.

در این اعلامیه هدف سفر این هیات را "فعال‌سازی و استفاده موثر از ظرفیت‌های بندر چابهار، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های هند در مسیر این بندر و توسعه تجارت دوجانبه میان افغانستان و هندوستان" عنوان کرده است.

اعلامیه افزوده است که این هیات در دیدار و گفتگو با "وزیران امور خارجه، تجارت، تاجران، سرمایه‌گذاران" در مورد "گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه" صحبت خواهد کرد.

این هیات طالبان در حالی به هند سفر کرده است که تجارت میان افغانستان و پاکستان به دلیل انسداد گذرگاه‎های مرزی میان دو کشور متوقف شده است.

مسوولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان ضمن درخواست برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و از سرگیری تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان گفته است که انسداد مرزهای دو کشور به روی همدیگر سبب افت شدید حجم تجارت شده است.

به گفتۀ مسوولان، تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان ظرفیت ارتقا به ارزش پنج میلیارد دالر داد و ستد تجارتی را دارد، اما به دلیل انسداد مکرر مرزها، حجم تجارت میان دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.

پس از انسداد مرزها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان از تاجران افغان خواسته است که به مسیرهای بدیل تجارتی که یکی آن بندر چابهار است، متوسل شوند.

وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته است "این سفر به عنوان گامی مهم در راستای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان دوکشور ارزیابی می‌شود و قرار است نتایج آن در بهبود ارتباطات، رشد تجارت و توسعه مسیرهای ترانزیتی نقش به سزایی ایفا نماید."

چندی پیش، امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان، نیز به هند سفر کرده و با مقام‌های هندی دیدار و گفتگوهایی داشت.

روابط سیاسی و تجارتی میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان پس از درگیری‌های اخیر مرزی میان مرزبانان دو کشور به شدت پرتنش شده است.

پاکستان ادعا می‌کند که تروریستان به شمول جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌های شان در خاک افغانستان حملات را بر پاکستان طراحی می‌کنند.

در تازه ترین مورد، اردوی پاکستان روز سه شنبه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور بر چندین پناهگاه تندروان در دیرۀ اسماعیل خان، باجور، بنو و وزیرستان شمالی در "نزدیکی مرز افغانستان" یورش برده و ۳۸ تندرو را کشتند. اردوی پاکستان از این تندروان به نام "خوارج" یاد کرده است.

با اینحال، حکومت طالبان در افغانستان، ادعای اسلام آباد مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان دیگر گروه‌های تندرو مخالف حکومت پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.