نگرانی واشنگتن از دخالت مستقیم کوریای شمالی در جنگ روسیه با اوکراین

وزارت خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت که واشنگتن در مورد دخالت مستقیم کوریای شمالی در جنگ روسیه با اوکراین نگران است و نیز تاکید کرد که آموزش‌دهی به سربازان کوریای شمالی از سوی روسیه نقض جدی قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا گفت: "در مورد دخالت مستقیم کوریای شمالی در جنگ نگرانیم. اعزام نظامیان کوریای شمالی به روسیه و ارایۀ هرگونه حمایت از سوی روسیه به کوریای شمالی باید متوقف شود."

این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که آموزشدهی به سربازان کوریای شمالی از سوی روسیه "به گونۀ مستقیم قطعنامه‌های شماره ۱۷۱۸، ۱۸۷۴ و ۲۲۷۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کند" که به فراهم آوری آموزش و مساعدت نظامی به کوریای شمالی یا هم دریافت چنین حمایت، ممنوعیت گسترده وضع کرده است.

ارزیابی ادارۀ ملی استخبارات کوریای جنوبی نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از جمع ۱۰هزار نظامی کوریای شمالی که از سال ۲۰۲۴ به اینسو به روسیه اعزام شده اند، در جنگ کشته شده اند. در ماه اپریل، آمار سربازان کشته شدۀ کوریای شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین ۶۰۰ نفر اعلام شده بود.

استخبارات کوریای جنوبی همچنین ارزیابی کرده است که پیونگ یانگ در نظر دارد تا ۶۰۰۰ سرباز و انجنیر را به روسیه اعزام کند که از این میان ۱۰۰۰ نفر آن به روسیه رسیده اند.

ادارات استخبارات کوریای جنوبی و شماری از کشورهای غربی پیش از این گزارش داده بودند که کوریای شمالی، افزون بر اعزام نیرو، توپخانه، میزایل و سیستم‌ راکت‌های دوربرد را به روسیه فراهم کرده است.

در اپریل سال روان، کوریای شمالی برای بار نخست تصدیق کرد نیروهایش را برای جنگ به روسیه اعزام کرده و نیز این شماری از این سربازان در اوکراین کشته شده اند.

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، به تاریخ ۳۰ اگست در دیدار با خانواده‌های سربازان کشته شدۀ کوریای شمالی گفت که عزیزان آنان برای دفاع از افتخار کشورشان کشته شده و برای بازماندگان شان وعدۀ "زندگی زیبا" را داد.