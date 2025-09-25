انتقاد از رفتار طالبان با زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی

نمایندگان ۵۰ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه ۲۴ سپتمبر در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشستی را در مورد افغانستان در شهر نیویارک برگزار کردند که در آن شماری از اعضای این سازمان از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان انتقاد کردند.

محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجۀ پاکستان که طرح ایجاد گروه تماس سازمان همکاری اسلامی را برای افغانستان در این نشست پیشکش کرد، محدودیت‌های وضع شدۀ طالبان بر کار، آموزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی و مدنی بر زنان و دختران در افغانستان را "ناموجه و مغایر اصول اسلامی و معیارهای جامعۀ اسلامی" خواند و خواستار لغو آن شد.

حکومت طالبان در پاسخ به انتقادهای جامعۀ جهانی، رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده است.

محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجۀ پاکستان در این نشست طرح ایجاد گروه تماس سازمان همکاری اسلامی را برای افغانستان مطرح کرد تا "نقشۀ راه را برای رسیدگی به آزمون‌های" فراروی افغانستان ترتیب دهد.

یوسف بن محمد الضبیعی، منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی، از ایجاد گروه تماس این سازمان به عنوان میکانیزمی برای تطبیق تصامیم در مورد افغانستان و تقویت همکاری اعضا برای کمک به افغانستان در زمینۀ فایق آمدن بر آزمون‌های بشری سیاسی و اقتصادی، یاد کرد.

وزارت خارجۀ پاکستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دار در نشست سازمان همکاری اسلامی، از "فعالیت‌ گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان" ابراز نگرانی جدی کرده و هشدار داد که این گروه‌ها صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. او خواستار اقدام محکم و قابل اثبات طالبان در مبارزه علیه تروریزم فرامرزی شد.

حکومت طالبان که از اگست ۲۰۲۱ به اینسو در افغانستان حاکم است، همواره نگرانی‌ها در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر دولت قطر در امور خارجی، با اشاره به میزبانی قطر از روند صلح دوحه برای افغانستان و نشست‌های بین‌المللی به شمول کنفرانس ملل متحد در مورد افغانستان گفت که کشورش آماده است تا همسو با قطعنامۀ شماره ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، همکاری میان اعضای این سازمان را تقویت کرده و "تعامل سازنده" میان حکومت سرپرست افغانستان و جامعۀ بین‌المللی را تضمین کند.

وزارت خارجۀ قطر با نشر خبرنامه‌ای گفته است که الخلیفی در این نشست با توجه به شرایط بشری، اقتصادی و سیاسی افغانستان، بر "اهمیت حیاتی" این گروه تماس و تعهد جمعی برای حمایت از افغان‌ها تاکید کرد. او گفت: "این وظیفۀ اعضای سازمان همکاری اسلامی است تا متحد شده و زمینه را برای گفتگوی با مفهوم و حمایت [از افغانستان] تسهیل کنند."

پیش از این، الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در صحبت با صدای امریکا گفت که "سیاست‌های ظلم‌آمیز" طالبان، آزمون‌های مردم افغانستان را دشوارتر کرده و به گفت وی به رسمیت شناختن حکومت آن گروه بستگی به عملکرد آن داد.

الیزابت استیکنی همچنین گفت که طالبان باید به تعهدات شان در زمینۀ رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریزم پابند بمانند.