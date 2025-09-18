صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) با اشاره به محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش، وضعیت زنان و دختران را در افغانستان "یکی از بی‌عدالتی‌های برجستۀ" زمان حاضر خوانده است.

یونیسف روز چهارشنبه با نشر بیانیه‌ای گفته است که با آغاز سال جدید آموزشی، میلیون‌ها دانش‌آموز دختر در سراسر جهان به مکتب می‌روند، اما چهارمین سال است که دختران افغان از این حق بنیادین محروم اند.

این نهاد ملل متحد خواستار لغو این "ممنوعیت ویرانگر" شده و گفته است: "این یکی از بی عدالتی‌های برجستۀ عصر ما است."

در بیانیه آمده است که با عودت بیش از دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان، تخمین زده می‌شود که شمار دختران افغان که از فراگیری آموزش محروم اند به بیش از ۲.۲ میلیون نفر برسد.

یونیسف با اشاره بر ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است: "این ممنوعیت تهدید عمیق به ثبات و پیشرفت دراز مدت کشور است...اگر افغانستان می‌خواهد پیشرفت کند، به مشارکت کامل مردان و زنان نیاز دارد تا یک نیروی کاری مقاوم را به تحرک وادارد، رشد اقتصادی را تقویت کند و نیازمندهای ملت در حال رشد را برآورده کند."

کترین رسل، رییس اجرایی یونیسف گفته است: "دختران افغان چیزی بیش از آموزش اکادمیک را از دست می‌دهند؛ از تماس اجتماعی، رشد فردی، فرصت شکل دادن آینده و به کمال رساندن ظرفیت‌های شان محروم شده اند."

رسل گفته است که میلیون‌ها دختر افغانستان "در خانه‌هایشان حبس" شده اند که این انزوا بر آنان تاثیر منفی برجاگذاشته است. او گفت: "همکارانم در یونیسف مشکلات فزایندۀ صحت روانی، ازدواج پیش از وقت و میزان بلند تولدات را مستند سازی کرده اند. همۀ اینها قابل جلوگیری اند."

یک روز پیش از این، نه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول دو عضو دایم این شورا -فرانسه و بریتانیا - ضمن ابراز نگرانی از سرکوب شهروندان افغانستان به ویژه زنان از سوی طالبان گفته اند که تبعیض و خشونت جنسیتی طالبان "جنایت علیه بشریت" است.

طالبان که در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و زنان و دختران را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف شش محروم کردند، این رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.