دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان گفته است که با وصف سپری شدن نصف سال ۲۰۲۵، تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری این سازمان برای افغانستان تمویل شده است.

اوچا گفته است که این وضعیت ماموریت خدمات بشری را در هر عرصه در افغانستان به شدت متاثر کرده و میلیون‌ها نفر به ویژه اجتماعات آسیب‌پذیر به شمول زنان، کودکان، بیجاشدگان، عودت کنندگان و اقلیت‌ها را با مشکل فزاینده روبرو کرده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمک‌های انکشافی بین‌المللی برای افغانستان قطع شده و آن کشور در کنار مشکلات سیاسی، دستخوش چالش‌های شدید اقتصادی و وضعیت بحرانی بشری شده است.

اوچا گفته است که تنها از ماه فبروری تا می سال روان، بیش از ۲۳۰ مرکز صحی به دلیل نبود بودجۀ لازمی در سرتاسر افغانستان مسدود شده و منجر به قطع دسترسی نزدیک به سه میلیون نفر به خدمات اساسی صحی شده است.

اوچا گفته است که به همین ترتیب کاهش در دیگر بخش‌های خدمات بشری در افغانستان نیز محسوس است.

به گزارش این نهاد، در این محدودۀ زمانی، نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی سوتغذیه مسدود شده و مراقب اساسی برای حدود ۸۰هزار کودک مبتلا به سو تغذیه قطع شده است.

اوچا گفته است که انسداد این مراکز، تاثیر زیانبار بر کارمندان صحی زن داشته و هزاران زن وظایف شان را از دست داده اند.

با نرسیدن کمک‌های لازمی بشری برای افغانستان، به گزارش اوچا، بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات محافظتی برای قربانیان خشونت جنسیتی نیز مسدود شده و نزدیک به یک میلیون زن و دختر افغان از این خدمات محروم شده اند.

افزون بر این، کمک به بیش از ۳.۳ میلیون فرد آسیب‌پذیر، به شمول کودکان و افراد دارای معلولیت قطع شده که به گفتۀ اوچا "شکاف خطرناکی را در چتر محافظتی افراد معروض با بیشترین خطر" ایجاد کرده است.

همچنین، به گزارش اوچا، کاهش کمک‌ها منجر به کاهش دسترسی به آب صحی آشامیدنی شده و بیجاشدگان به گونۀ خاص بدون دسترسی به آب پاک و سرپناه لازمی باقی مانده اند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال روان میلادی نصف جمعیت افغانستان – حدود ۲۳ میلیون نفر – برای زنده ماندن نیازمند به کمک‌های بشری اند.

اندریکا رتواتی، معاون نمایندۀ ویژۀ ملل متحد در افغانستان در امور خدمات بشری در پیامی به مناسبت ۱۹ اگست، روز جهانی امور بشری گفت که در سرتاسر جهان و در افغانستان، کار حیاتی کارمندان ملی و بین‌المللی امور بشری که هدف آن نجات جان مردم است تمویل ناشده، زیر فشار و عیناً زیر حملات قرار گرفته است.

به گفتۀ این مقام ملل متحد، وجوه مالی برای کمک‌های بشری در افغانستان رو به کاهش نهاده، در حالیکه نیازمندی به آن افزایش یافته است. او افزود که کارمندان امور بشری با مشکل روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتا کشته می‌شوند.