سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی نصف جمعیت افغانستان – حدود ۲۳ میلیون نفر – برای زنده ماندن نیازمند به کمک‌های بشری اند.

اندریکا رتواتی، معاون نمایندۀ ویژۀ ملل متحد در افغانستان در امور خدمات بشری در پیامی به مناسبت ۱۹ اگست، روز جهانی امور بشری گفته است که در سرتاسر جهان و در افغانستان، کار حیاتی کارمندان ملی و بین‌المللی امور بشری که هدف آن نجات جان مردم است تمویل ناشده، زیر فشار و عیناً زیر حملات قرار گرفته است.

رتواتی گفته است که وجوه مالی برای کمک‌های بشری رو به کاهش نهاده، در حالیکه نیازمندی به آن افزایش یافته است. او افزود که کارمندان امور بشری با مشکل روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتا کشته می‌شوند.

رتواتی گفت: "در حالیکه از سال ۲۰۲۱ به اینسو در افغانستان، وضعیت امنیتی و دسترسی فزیکی به گونۀ محسوس بهبود یافته است، کارمندان امور بشری با محدودیت چشمگیر عملیاتی روبرو اند. این آزمون‌ها بار بار با حساسیت، خلاقیت و استقامت رسیدگی شده اند. زنان و مردان متعهد و مجرب هر روز به گونۀ خستگی ناپذیر کار کرده اند به به کسانیکه به شدت نیازمند اند، به سرعت و به گونۀ جامع رسیدگی کنند. چه آن اجتماعات از اثر خشکسالی و سیلاب‌ها، زلزله و برگشت عودت کنندگان از کشورهای همسایه متاثر شده باشد یا هم کسانیکه در دور دست ترین ساحات با گرسنگی روبرو باشند."

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان نیز در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که اعمال مداوم محدودیت‌های مرتبط با حقوق بشر توسط مقام‌های بالفعل طالبان، خطرات حفاظتی را در میان زنان، دختران، پسران، افراد جوان و سایر گروه‌های معروض به خطر افزایش داده و دسترسی آنان را به خدمات ضروری نجات‌بخش و فرصت‌های معیشتی را متاثر و نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده و آنان را سال به سال به سمت نیازهای بشردوستانه بیشتر سوق داده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمک‌های انکشافی بین‌المللی برای افغانستان قطع شده و آن کشور در کنار مشکلات سیاسی، دستخوش چالش‌های شدید اقتصادی و وضعیت بحرانی بشری شده است.