اخراج نزدیک به ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا کنون حدود ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که بیشتر آنان بر خلاف میل شان، جبراً اخراج شده اند. از این میان، ۱.۸۶ میلیون نفر تنها از ایران اخراج شده با برگشته اند.

بر اساس آمار این نهاد تنها از اول اپریل تا ۱۳ اگست سال روان، یک میلیون و ۵۴۰ هزار مهاجر افغان از ایران و نزدیک به ۳۳۰ هزار نفر دیگر از پاکستان وارد افغانستان شده اند.

در این گزارش گفته شده است که با تداوم برگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، آنان از برخورد تعصب آمیز و آزار و اذیت از سوی مقام‌های ایرانی شکایت دارند.

پس از حملات اسراییل بر ایران، روند اخراج مهاجران افغان از ایران به گونۀ بی‌پیشینه شدت گرفته است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که تاجیکستان، با آنکه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایۀ افغانستان، میزبان شمار کمتر مهاجران افغان است، افغان‌ها را جبراً اخراج می‌کند.

بر اساس آمار ملل متحد، در سال روان ۱۳۰۰ شهروند افغان به شمول بیش از ۱۲۰۰ مهاجر و پناهجو جبراً از تاجیکستان به افغانستان برگشت داده شده اند. از این میان بیش از ۱۰۴۰ نفر در دو ماه گذشته از تاجیکستان به افغانستان اخراج شده اند.

گزارش حاکی است که اخراج مهاجران افغان به افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی مهاجران به مساعدت حقوقی و داشتن حق تجدیدنظر خواهی انجام شده است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که با وصف افزایش برگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، این نهاد تنها ۲۹درصد از بودجۀ ۴۷۸ میلیون دالری مورد نیازش را برای سال ۲۰۲۵ دریافت کرده است.

اندریکا رتواتی، معاون نمایندۀ ویژۀ ملل متحد در افغانستان در امور خدمات بشری نیز در پیامی به مناسبت ۱۹ اگست، روز جهانی امور بشری گفت که کار حیاتی کارمندان ملی و بین‌المللی امور بشری که هدف آن نجات جان مردم است در افغانستان تمویل ناشده، زیر فشار و عیناً زیر حملات قرار گرفته است.