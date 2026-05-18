آغاز قرنطین خدمه کشتی آلوده به "هانتاویروس" در هالند

مقامات صحی هالند روز دوشنبه اعلام کردند که پس از ورود کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیوس" به بندر روتردام، ۲۷ فرد باقی‌مانده در این کشتی تحت نظارت صحی و قرنطین قرار گرفته‌اند.

به گفته این مقامات صحی، قرار است این کشتی که با موارد ابتلا به هانتاویروس مرتبط دانسته شده، به‌گونه کامل ضدعفونی شود.

یالینگ لینسترا، رییس مرکز ملی هماهنگی کنترول بیماری‌های واگیردار در هالند، گفت: "کشتی تحت شرایط کاملاً کنترول‌شده وارد بندر شده و تمام افراد زیر نظارت طبی قرار می‌گیرند، بنابراین، خطر گسترش بیشتر بیماری وجود ندارد."

کشتی سیاحتی "ام‌وی هوندیوس" متعلق به شرکت "اوشن‌واید اکسپدیشنز" است و با بیرق هالند فعالیت می‌کند. این کشتی در ماه اپریل با حدود ۱۵۰ مسافر و خدمه از ۲۳ کشور، از ارجنتاین حرکت کرده بود.

پس از ثبت نخستین موارد بیماری، شماری از مسافران در جزیرۀ تنریف اسپانیا تخلیه و به کشورهای‌شان بازگردانده شدند. از آغاز شیوع این بیماری در این کشتی تاکنون سه تن، به شمول یک زوج هالندی و یک شهروند آلمانی، جان باخته‌اند.

در عین حال، مقامات صحی کانادا نیز تایید کرده‌اند که یکی از چهار شهروند کانادایی بازگشته از این کشتی، پس از آزمایش‌های لابراتواری به هانتاویروس مبتلا تشخیص شده است. این فرد پیش از این به عنوان مورد مشکوک تحت قرنطین قرار داشت.

براساس معلومات سازمان جهانی صحت، تاکنون ۱۱ مورد مرتبط با این رویداد شناسایی شده که شامل هشت مورد تاییدشده، دو مورد احتمالی و یک مورد نامشخص است. از آغاز شیوع این بیماری در کشتی تاکنون سه تن، به شمول یک زوج هالندی و یک شهروند آلمانی، جان باخته‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان جهانی صحت، تمامی موارد شناسایی‌شده، اعم از تاییدشده و مشکوک، منحصراً به مسافران و خدمه کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس" محدود می‌شود. تدروس ادهانوم، رییس سازمان جهانی صحت، گفته است که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این رویداد آغاز یک شیوع گسترده‌تر باشد.

از طرف دیگر، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که منشأ این آلودگی احتمالاً به امریکای جنوبی بازمی‌گردد. وزارت صحت عامه ارجنتاین تیمی از متخصصان را برای بررسی محلی که زوج هالندی (نخستین قربانیان) پیش از سفر در آنجا اقامت داشتند، اعزام کرده است. گمان می‌رود این افراد در جریان بازدید از یک محل دفن زباله در ارجنتاین، از طریق فضولات جوندگان وحشی به ویروس آلوده شده باشند.

مقامات صحی می‌گویند اگر چه این ویروس معمولاً از طریق فضولات جوندگان منتقل می‌شود، اما نوع "ویروس آند" که در این شیوع شناسایی شده، در موارد نادر ممکن است قابلیت انتقال میان انسان‌ها را داشته باشد.

علایم بیماری شامل تب، لرزه، درد عضلات و مشکلات تنفسی است. رییس سازمان جهانی صحت توصیه کرده که تمامی مسافران برای مدت ۴۲ روز در قرنطین باقی بمانند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند چانس زنده‌ماندن بیماران را افزایش دهد.