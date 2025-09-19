اردوی اسراییل از کشته شدن یک مقام استخبارات حماس در غزه خبر داد

اردوی اسراییل روز جمعه ۱۹ سپتمبر با نشر خبرنامه‌ای گفته است که محمد یوسف ابو الخیر، یک مقام استخبارات حماس، که در حملات علیه نظامیان اسراییل دست داشت، در یک حمله در شمال غزه کشته شد.

اردوی اسراییل همچنین از تداوم عملیات خود در شهر غزه خبر داده و گفته است که در یک روز گذشته بیش از ۱۰ تروریست حماس کشته و بیش از ۲۰ موضع و زیربنای آن گروه در سرتاسر باریکۀ غزه از بین برده شده است.

عملیات نظامیان اسراییل در حال حاضر در شهر غزه، خان یونس و رفح علیه گروه حماس جریان دارد.

در یک خبرنامۀ جداگانه، اردوی اسراییل گفته است که قوای هوایی آن کشور حملاتی را بر مواضع تروریستان در جنوب لبنان انجام داد. در خبرنامه گفته شده است که هر زمانی که لازم باشد، قوای مسلح اسراییل، حملات را برای دفغ هرگونه تهدید علیه اسراییل و جلوگیری از انسجام زیربناهای تروریستان در لبنان، یمن و هرجای دیگر انجام خواهند داد.

اردوی اسراییل همچنان گفته است که در حملۀ یک تروریست حماس در نزدیکی کاروان امداد بشری که از اردن وارد غزه می‌شد، دو نظامی اسراییلی کشته شدند. پس از این رویداد، انتقال کمک‌های بشری به غزه متوقف شد.

جنگ در غزه پس از آن شروع شد که تروریستان حماس به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر اسراییل حمله کرده و افزون بر کشتن کم و بیش ۱۲۰۰ نفر، حدود ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفتند.

تا کنون تلاش‌های بین‌المللی برای پایان بخشیدن به جنگ در غزه ناکام مانده است.

در تازه ترین مورد، ایالات متحده شام پنجشنبه قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس "فوری، بی قید و شرط و دایمی" در غزه بود، ویتو کرد. چهار عضو دایمی و ده عضو دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رای مثبت دادند.

مورگان اورتگاس، معاون نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و مشاور نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد پیش از رای‌گیری شورای امنیت گفت: "حماس مسوول شروع و ادامۀ این جنگ است. اسراییل شرایط پیشنهادی را که به جنگ پایان می‌دهد، پذیرفته است، اما حماس همچنان آن را رد می‌کند. اگر حماس گروگان‌ها را آزاد کند و سلاح‌های خود را زمین بگذارد، این جنگ می‌تواند امروز پایان یابد."

با وصف تلاش ناکام شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامۀ پایان جنگ در غزه، قرار است سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفتۀ آینده در حالی که رهبران جهان برای شرکت در مجمع عمومی این سازمان در نیویارک حضور خواهند داشت، نشست به سطح عالی را در مورد غزه برگزار کند. ایالات متحدۀ امریکا از قبل اعلام کرده است که در این نشست شرکت نخواهد کرد.