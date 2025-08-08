تصویب طرح نتانیاهو برای تصرف کامل غزه

اسرائیل می گوید که مرحله جدیدی از جنگ خود را علیه گروه تروریستی حماس در غزه آغاز کرده و نیروهای این کشور برای تصرف شهر غزه در حالی آماده می شوند که توزیع کمک به غیرنظامیان فلسطینی در خارج از مناطق جنگی ادامه خواهد داشت.

دفتر بنیامین نتانیاهو ، صدراعظم اسرائیل گفت که کابینه امنیتی او، پلان تصرف شهر غزه و فراهم آوری کمک بشردوستانه فه فلسطینیان را تصویب کرده است.

آقای نتانیاهو، پلان تازه اش را در یک جلسه طولانی که قبل از طلوع آفتاب روز جمعه به وقت محلی به پایان رسید، پیشنهاد کرد.

اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای آن از زمانیکه حماس جنگ را با حمله به اسرائیل در 7 اکتوبر 2023 آغاز کرد 75% غزه را تصرف کرده است. مگر حماس در شهر غزه و کمپ های پناهندگان در مرکز غزه فعال مانده است – ساحات که نیروهای اسرائیل تا حالا تلاش نکرده اند تا آنرا اشغال کنند.

دفتر نتانیاهو گفت که اکثریت اعضای کابینه امنیتی همچنان به اتخاذ پنج اصل برای "پایان دادن به جنگ" رای دادند.

پنج اصل، شامل موارد زیر است:

خلع سلاح حماس

برگرداندن تمام گروگان های باقی مانده نزد حماس

غیرنظامی سازی غزه

حفظ کنترول امنیت اسرائیل در غزه

و ایجاد یک دولت غیر نظامی، غیر وابسته به حماس و یا هم ادارۀ خودگردان فلسطینی



ایالات متحدۀ امریکا، تا کنون عکس العمل فوری به تصمیم اسرائیل نداشته است. قبلاً، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، دیدگاه ایالات متحده را تکرار کرد که "آنچه اسرائیل برای امنیت [خود] باید انجام دهد توسط اسرائیل تعیین خواهد شد." او این اظهار نظر را در یک مصاحبه روز پنجشنبه با شبکه تلویزیونی عیسوی ایالات متحده EWTN)) ارائه کرد.



