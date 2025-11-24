اردوی اسراییل گفته است که نظامیان آن کشور روز یکشنبه ۲۳ نومبر یک رهبر ارشد نظامی گروه حزبالله لبنان را در یک حملۀ هوایی در حومۀ جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، از پا در آوردند.
با آنکه توافق صلح به میانجیگری ایالات متحده از سال گذشته به اینسو میان اسراییل و حزبالله نافذ است، این حمله در زمانی صورت میگیرد که گزارش استخبارات اسراییل و برخی کشورهای عربی حاکی از علایم تسلیح و تجهیز دوبارۀ حزبالله با راکتها، میزایلهای ضد تانک و توپخانه است.
اردوی اسراییل با نشر بیانیهای گفته اس تکه این نخستین حمله در ماههای اخیر در حومۀ شهر بیروت است که در آن هیثم علی طباطبایی، فرمانده واحد ویژۀ رضوان گروه حزبالله هدف قرار گرفته است.
وزارت صحت لبنان گفته است که در این حمله پنج نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده اند، اما در مورد هویت سایر قربانیان معلومات داده نشده است.
حزبالله کشته شدن طباطبایی را تایید کرده و گفته است که این حمله درست یکسال پس از استقرار آتشبس برای پایان بخشیدن جنگ اسراییل-حزبالله صورت میگیرد.
حملۀ نظامیان اسراییل بر این مقام ارشد نظامی حزبالله چند روز پیش از سفر پاپ لیو، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، به لبنان انجام میشود. این نخستین سفر خارجی پاپ لیو پس از احراز این سمت است.
وزارت دفاع اسراییل با نشر بیانیهای گفته است: "برای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه باشندگان شمال و دولت اسراییل، همچنین با نیروی کامل عمل خواهیم کرد."
تا کنون مشخص نیست که آیا اسراییل این حمله را با ایالات متحده هماهنگ کرده بود یا نه، با اینحال یک سخنگوی حکومت اسراییل گفته است که "اسراییل مستقلانه تصمیم میگیرد".
همچنین، اسراییل پیش از انجام حملۀ روز یکشنبه هیچ گونه هشدار تخلیه را به باشندگان این ساحه صادر نکرده بود.
اردوی اسراییل گفته است که طباطبایی تلاش داشت تا واحد رضوان این گروه را احیا و آن را برای جنگ با اسراییل آماده کند. وزارت خارجۀ اسراییل گفته است که طباطبایی پس از آن کشته شد که گروه حزبالله باربار آتشبس را نقض کرد.
گروه