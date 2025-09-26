نتنیاهو: محور ترور ایران در شرق میانه در هم شکسته است

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که "محور ترور ایران" در شرق میانه به شمول حماس، حزبالله و حوثیها "درهم شکسته است، اما هشدار داد که کار اسراییل "تا هنوز ختم نشده است".
او با بیان اینکه محور مقاومت ایران "حلقۀ مرگ را به دور گلوی ما محکم میکرد" به رهبران جهان گفت: "این محور، صلح تمام جهان را تهدید میکند. ثبات منطقۀ ما را تهدید میکند و موجودیت کشور من، اسراییل، را تهدید میکند. ایران به سرعت در حال انکشاف برنامۀ گستردۀ هستهای و میزایل بالستیک بود. هدف آن نه تنها نابودی اسراییل، بلکه تهدید به ایالات متحده و باجگیری از کشورها در هرجا بود."
نتنیاهو گفت که اسراییل، حوثیها را ضربه زده، حزبالله را فلج کرده، ماشین ترور حماس را در هم شکسته، مانع شبه نظامیان شیعۀ ایران شده و برنامههای اتمی و میزایل بالستیکی ایران را تخریب کرده است.
صدر اعظم اسراییل با اشاره به عملیات متعدد اسراییل گفت: "اکنون وضعیت از چه قرار است - نیمی از رهبران حوثیها در یمن – از بین رفتهاند. یحیی سنوار در غزه – از بین رفت. حسن نصرالله در لبنان از بین رفت. رژیم اسد در سوریه از بین رفت. شبهنظامیان در عراق - خوب، آنان حال مهار شدهاند و اگر به اسراییل حمله کنند، رهبرانشان نیز از بین خواهند رفت؛ و برای ایران، فرماندهان ارشد نظامی ایران و دانشمندان بم اتمی آنان نیز از بین رفتند."
نتنیاهو از رییس جمهور ترمپ به خاطر "اقدام برجسته و قاطع" و بمباران تاسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه میان اسراییل و ایران، سپاسگزاری کرد.
او گفت: "رییس جمهور ترمپ و من وعده دادیم که مانع دستیابی ایران به تسلیحات هستهای میشویم و این وعدۀ خود را پوره کردیم. ما یک تهدید وجودی علیه اسراییل و تهدید مرگبار علیه جهان متمدن را از میان برداشتیم. ما غبار سیاهی را زدودیم که میتوانست زندگی میلیونها و میلیونها را بگیرد. باید مراقب باشیم و مطلقاً هوشیار و بیدار باقی بمانیم. نباید اجازه دهیم که ایران ظرفیت هستهای نظامی خود را بازسازی کند. باید مراقب باشیم. انبارهای یورانیم غنی شدۀ ایران باید از بین برده شود."
صدر اعظم اسراییل خواستار فعال سازی میکانیزم ماشه و از سرگیری سریع تحریمها علیه ایران شد.
او ضمن تقدیر از عملکرد قوای مسلح اسراییل گفت: "اما هنوز کار ما تمام نشده است - آخرین عناصر، آخرین بقایای حماس در شهر غزه سنگر گرفتهاند. آنان عهد کرده اند که قساوتهای هفتم اکتوبر را بار دیگر و بار بار تکرار کنند، صرف نظر از اینکه نیروهای شان تا چه حد کاهش یافته است. از همین رو اسراییل باید کار را تمام کند. به همین دلیل است که ما میخواهیم این کار را هر چه سریعتر انجام دهیم."
صدر اعظم اسراییل یکبار دیگر عهد کرد که همه گروگانهایی را که تا کنون در چنگ حماس به سر میبرند به کشورشان بر خواهد گرداند.
او گفت: "من غزه را با بلندگوهای عظیم متصل به این مایکروفون احاطه کردم، به این امید که گروگانهای عزیز ما پیامم را بشنوند: قهرمانان شجاع ما، این صدر اعظم نتنیاهو است که به طور زنده از سازمان ملل متحد با شما صحبت میکند. ما حتا برای یک ثانیه هم شما را فراموش نکردهایم، مردم اسراییل با شما اند، ما متزلزل نخواهیم شد و تا زمانی که همۀ شما را به خانه برنگردانیم، آرام نخواهیم گرفت."
او پیامی به گروه حماس نیز فرستاد: "به رهبران باقیماندۀ حماس و به زندانی کنندگان گروگانهای ما اکنون میگویم: سلاحهایتان را زمین بگذارید، مردم مرا آزاد کنید، گروگانها را آزاد کنید - همۀ آنان، تمام ۴۸ نفر، گروگانها را همین حالا آزاد کنید. اگر این کار را بکنید، زنده خواهید ماند، اگر این کار را نکنید، اسراییل شما را از پا در خواهد آورد. اگر حماس با درخواست ما موافقت کند، جنگ میتواند همین حالا پایان یابد. غزه غیرنظامی خواهد شد، اسراییل کنترول امنیتی برتر را حفظ خواهد کرد و یک حکومت غیرنظامی صلحآمیز توسط مردم غزه و دیگران که به صلح با اسراییل متعهد اند، تاسیس خواهد شد."
شماری از کشورهای غربی به شمول کانادا، فرانسه، بریتانیا و پرتگال این هفته اعلام کردند که کشور فلسطینی را به رسمیت میشناسند. نتنیاهو با اشاره به این کشورها گفت که این کار پاداشی برای حماس است. او گفت: "دادن یک کشور به تشکیلات خودگردان فلسطین در فاصلۀ یک مایلی از بیتالمقدس پس از هفتم اکتوبر مانند دادن یک کشور به القاعده در فاصله یک مایلی از شهر نیویورک پس از حملات ۱۱ سپتمبر است. این دیوانگی محض است، دیوانگی است و ما این کار را نخواهیم کرد."
صدر اعظم اسراییل گفت اسراییل برای مدت سه هفته میلیونها اعلامیه پخش کرد و میلیونها پیام و تماس تلیفونی ارسال کرد و به مردم گفت که قبل از ورود اردوی اسراییل، شهر غزه را ترک کنند. او گفت حماس از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکند و غیرنظامیان را مجبور میکند که آنجا را ترک نکنند و در معرض خطر بمانند.
به گفتۀ صدر اعظم اسراییل، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از باشندگان غزه به درخواست اسراییل برای رفتن به مناطق امن توجه کردند.
نتنیاهو با رد ادعاها مبنی بر اینکه اسراییل در غزه مرتکب نسلکشی شده است، گفت: "آیا کشوری که مرتکب نسلکشی میشود، از جمعیت غیرنظامی که ظاهراً هدف قرار داده است، التماس میکند که از خطر دور شوند؟ آیا اگر ما در حال نسلکشی هستیم، به آنان میگوییم که بیرون بروند؟ ما سعی میکنیم آنان را بیرون کنیم و حماس سعی میکند آنان را در آنجا نگه دارد."
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه ۲۶ سپتمبر گفت که توافق برای پایان بخشیدن به نزدیک به دو سال جنگ در غزه "بسیار نزدیک" شده است. او گفت: "به نظر میرسد که ما معاملهای در مورد غزه داریم. فکر میکنم این معاملهای که بر اساس آن گروگانها برگردانده خواهند شد. این معاملهای است که به جنگ پایان خواهد بخشید. صلح خواهد آمد."
رییس جمهور ترمپ با انتقاد از تصمیم برخی کشورها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: "حالا، انگار که برخی از این نهادها به دنبال تشویق ادامۀ درگیری هستند و به دنبال به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین هستند، پاداش این کار برای تروریستان حماس و جنایاتشان بسیار زیاد خواهد بود."
رییس جمهور ایالات متحده گفت: "به جای تسلیم شدن در برابر باجخواهیهای حماس، کسانی که خواهان صلح هستند باید با یک پیام متحد شوند - گروگانها را همین حالا آزاد کنید. فقط گروگانها را آزاد کنید."
در همین حال، نتنیاهو در سخنرانی خود اعلام کرد که اسراییل مذاکرات "جدی" را با دولت جدید سوریه آغاز کرده است و گفت که معتقد است میتوان به توافقی دست یافت که به گفتۀ او "به حاکمیت سوریه احترام میگذارد و هم از امنیت اسراییل و هم از امنیت اقلیتهای منطقه از جمله اقلیت دروزی محافظت میکند."
صدر اعظم اسراییل گفت: "صلح بین اسراییل و لبنان نیز امکانپذیر است. من از دولت لبنان نیز خواستم که مذاکرات مستقیم را با اسراییل را آغاز کند. من از هدف اعلامشده برای خلع سلاح حزبالله تقدیر کردم، اما ما به چیزی بیش از حرف نیاز داریم. اگر لبنان اقدامات واقعی و مداومی برای خلع سلاح حزبالله انجام دهد، مطمین استم که میتوانیم به صلح پایدار دست یابیم."
گروه