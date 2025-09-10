یک روز پس از حملۀ غیرمنتظرۀ هوایی اسراییل بر نشست رهبران حماس در شهر دوحه، پایتخت قطر، حکومت اسراییل عهد کرده است که به دشمنان خود در "هرکجا" حملات را انجام می‌دهد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در مورد حملۀ اسراییل بر رهبران حماس در دوحه، هم ابراز ناخرسندی کرده و هم آن را فرصتی برای صلح خوانده است.

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، روز چهارشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس، با اشاره به حملۀ هوایی روز سه شنبه نگاشت: "پالیسی امنیتی اسراییل واضح است – دست دراز اسراییل علیه دشمنانش در هرجا به کار خواهد افتاد. هیچ جایی وجود ندارد که آنان بتوانند در آن پنهان شوند.

هرکسی که شریک قتل عام هفتم اکتوبر بود، به گونۀ کامل حسابده نگهداشته خواهد شد. هرکسی که ترور را علیه اسراییل انجام دهد، هدف قرار خواهد گرفت."

رییس جمهور ترمپ، روز چهارشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "بم‌باران یک جانبۀ قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار تلاش می‌کند و شجاعانه در کنار ما برای میانجی‌گری صلح خطرات را می‌پذیرد، اهداف اسراییل یا امریکا را به پیش نمی‌برد. با اینحال، از بین بردن حماس، که از بیچارگی باشندگان غزه سود برده است، یک هدف شایسته است."

ترمپ در ادامۀ این پست نگاشته است که پس از حملۀ قطر با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، صحبت کرده و به گفتۀ وی نتنیاهو تعهد خود را به صلح ابراز داشته است. ترمپ نگاشته است: "باورمندم که این رویداد تاسف‌آور به عنوان فرصتی برای صلح عمل کرده می‌تواند."

قطر این حمله را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. مقام‌های قطری گفته اند که یک منسوب امنیتی آن کشور در این حمله کشته شده است.

حماس بدون ارایۀ مدارک گفته است که رهبران ارشد آن گروه از این حمله جان سالم به در برده اند و تنها پنج عضو پایین رتبۀ این گروه کشته شده اند.

جی دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده به شبکۀ تلویزیونی او‌ای‌ان امریکا گفت که با وصف "ناخشنودی" ترمپ از این حمله "نکتۀ خوب این است که به نظر می‌رسد چند نفر بسیار بد حماس از بین رفته اند."

اسراییل تا زمان نشر این گزارش، کشته شدن رهبران حماس را تایید نکرده است.

شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس جمهور امارات متحده عرب، روز چهارشنبه به دوحه سفر کرده است تا همبستگی خود را با قطر ابراز کند. قطر و امارات متحدۀ عرب در گذشته روابط پر تنش داشته و بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ این دو همسایۀ خلیج، هیچ گونه رابطه‌ای نداشتند.

عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجۀ امارات متحده عرب روز سه شنبه با نشر بیانیه‌ای گفت که "حملۀ آشکار و بزدلانۀ اسراییل را که دولت قطر را هدف قرار داد، با شدیدترین لفظ محکوم" می‌کند.

سایر کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی، نیز حملۀ اسراییل بر قطر را محکوم کرده اند.

یخییل لایتر، سفیر اسراییل در ایالات متحده، در واکنش به این انتقادها، روز سه شنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت: "اکنون، شاید با اندکی انتقاد روبرو باشیم...برای شان عادی می‌شود...منطقه در حال تغییر به سمت بهتر شدن است، زیرا ما توانایی این دشمنان صلح و این دشمنان تمدن غرب را برای انجام تروریزم، سلب می‌کنیم."

لایتر در مورد سرنوشت نامعلوم رهبران حماس در پی حمله بر دوحه گفت: "اگر آنان را این بار نگرفتیم، بار آینده آنان را هدف قرار خواهیم داد."