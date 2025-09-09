واکنش ترمپ به حملۀ اسراییل بر رهبران حماس در خاک قطر

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در واکنش به حملۀ غیرمنتظرۀ اسراییل بر رهبران تبعیدی گروه تروریستی حماس گفته است که این حمله "تاسف‌آور" است، اما در عین حال این رویداد را به مثابۀ "فرصتی برای صلح" خوانده است.

دقایقی پس از سلسله انفجار‌ها در دوحه، پایتخت قطر، نیروهای دفاعی اسراییل با نشر بیانیه‌ای گفتند که قوای هوایی اسراییل یک گردهمایی رهبران حماس را آماج حمله قرار دادند. قطر این رویداد را محکوم کرده و تا کنون سرنوشت رهبران حماس که هدف قرار گرفته اند، نامعلوم است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، با خواندن اعلامیه‌ای در این مورد گفت: "بم‌باران یک جانبۀ قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار تلاش می‌کند و شجاعانه در کنار ما برای میانجی‌گری صلح خطرات را می‌پذیرد، اهداف اسراییل یا امریکا را به پیش نمی‌برد. با اینحال، از بین بردن حماس، که از بیچارگی باشندگان غزه سود برده است، یک هدف شایسته است."

لیویت گفت که ترمپ در مورد این حمله از سوی نظامیان امریکایی در حالی اطلاع یافت که حمله در حال انجام یافتن بود و فوراً به ستیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح، دستور داد که قطری‌ها را از حملۀ قریب‌الوقوع مطلع کند.

سخنگوی قصر سفید گفت که رییس جمهور ترمپ همچنان پس از این حمله با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل صحبت کرد.

لیویت گفت: "صدر اعظم به رییس جمهور ترمپ گفت که می‌خواهد فوراً صلح کند. رییس جمهور ترمپ باور دارد که این رویداد تاسف‌آور به عنوان فرصتی برای صلح عمل کند."

کارولین لیویت افزود که رییس جمهور ترمپ همچنان با امیر و صدر اعظم قطر صحبت کرده و از آنان برای حمایت و دوستی شان با ایالات متحده قدردانی کرد. لیویت گفت: "او [ترمپ] به آنان اطمینان داد که چنین چیزی دیگر رخ نخواهد داد."

اندکی پیشتر، بنیامین نتنیاهو در یک رویداد به میزبانی سفارت ایالات متحده در بیت‌المقدس، در مورد حملۀ دوحه صحبت کرد و گفت که اسراییل همان ساختمانی را هدف قرار داده است که در آن رهبران حماس به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ در آن در حالی جشن گرفته بودند که جنگجویان شان از غزه بر اسراییل حمله کرده و ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، را کشتند. حملۀ حماس، سبب جنگ بین اسراییل و حماس در غزه شد.

نتنیاهو همچنان گفت که اسراییل حملۀ روز سه شنبه نهم سپتمبر را "به کلی مستقلانه" و با "دقت کامل" انجام داده و مسوولیت کامل آن را می‌گیرد.

در یک اعلامیۀ مشترک با اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، نتنیاهو گفته است که ناوقت دوشنبه به ادارات امنیتی اسراییل دستور داد که در واکنش به حملات روز دوشنبه حماس در غزه و بیت‌المقدس که منجر به کشته شدن چهار نظامی اسراییلی در غزه و شش غیرنظامی اسراییلی در بیت المقدس شد، رهبران حماس را هدف قرار دهند.

چندین شبکه تلویزیونی منطقه‌ تصاویری را پخش کردند که دود برخاسته از محل انفجارها را نشان می‌داد.

تا کنون مقام‌های اسراییلی و قطری در مورد وضعیت رهبران حماس پس از این حمله، معلوماتی را نشر نکرده اند.

نیروهای دفاعی اسراییل با نشر بیانیه‌ای گفته اند که پیش از حملۀ روز سه شنبه "تدابیر برای به حد اقل رساندن آسیب به غیرنظامیان اتخاذ شده بود که استعمال تسلیحات دقیق و معلومات اضافی استخباراتی، نیز شامل آن است".

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با نشر بیانیه‌ای در ایکس گفته است که ملت او "حمله بزدلانه اسراییل را که ساختمان‌های مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه، پایتخت قطر را هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کند".

انصاری افزود: "این حملۀ جنایتکارانه نقض آشکار همه قوانین و نورم های بین‌المللی است و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطری‌ها و ساکنان قطر محسوب می‌شود".

وزارت داخلۀ قطر گفته است که یک منسوب امنیتی در این حمله کشته شده است.

نتنیاهو همچنان گفته است که این حمله فرصت را برای پایان بخشیدن جنگ غزه هموار می‌کند. او گفت که اسراییل پیشنهاد اخیر ترمپ را برای ختم جنگ پذیرفته و تاکید کرد که این جنگ می‌تواند بی‌درنگ توقف یابد، در صورتیکه فلسطینی‌ها نیز پیشنهاد ترمپ را بپذیرند. او جزییاتی در مورد شرایط ترمپ در این پیشنهاد ارایه نکرد.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در صحبت با خبرنگاران در نیویارک از ایفای "نقش مثبت" قطر به صفت میانجی برای استقرار آتش‎‌بس دیگر میان اسراییل و حماس و رهایی تمام گروگان‌‌ها از بند حماس، قدردانی کرد.

گوتیرش همچنان از اسراییل به خاطر حملۀ دوحه انتقاد کرد. او گفت: "من این نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را محکوم می‌کنم. همه طرف‌ها باید برای دستیابی به آتش‌بس دایمی تلاش کنند."

دونالد ترمپ در اواخر ماه جون در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل ضمن تمجید از قطر نگاشت: "می‌خواهم از امیر محترم قطر به خاطر تمام کارهایی که در راستای صلح برای منطقه انجام داده است، تشکر کنم".

ترمپ در این پست در مورد همکاری مشترک نیروهای دفاع هوایی ایالات متحده و قطر برای خنثا کردن موفقیت‌آمیز حمله راکتی ۲۳ جون ایران بر پایگاه هوایی ایالات متحده در نزدیکی دوحه اظهار نظر کرده بود. حملۀ ناموفق ایران در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده بود که یک روز قبل از آن، به عنوان بخشی از حمایت ایالات متحده از جنگ ۱۲ روزه اسراییل با ایران، به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران آسیب جدی وارد کرد.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه نهم سپتمبر با نشر بیانیه‌ای گفت: "تجاوز وحشیانۀ اسراییل و نقض آشکار حاکمیت کشور قطر را با شدیدترین شکل ممکن محکوم و تقبیح می‌کند."

اتحادیه اروپا، تا هنوز در مورد حملۀ اسراییل اظهار نظری نکرده‌است.

پس از کشته شدن صالح العاروری و اسماعیل هنیه در جنوری و جولای سال گذشته در بیروت و تهران، حملۀ روز سه شنبه نخستین حملۀ اسراییل بر رهبران حماس، در بیرون از اسراییل و سرزمین‌های فلسطینی، است.