انتقاد نتنیاهو از معترضان مخالف جنگ در غزه

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، از معترضان اسراییلی که خواستار پایان جنگ در غزه اند، انتقاد کرد.

نتنیاهو در آغاز جلسۀ هفته‌وار کابینۀ اسراییل گفت: " کسانی که امروز خواستار پایان جنگ بدون شکست حماس اند، نه تنها موضع حماس را تحکیم و رهایی گروگان‌ها را دورتر می‌کنند بلکه تکرار قساوت‌های هفتم اکتوبر را تضمین می‌کنند و نیز سبب می‌شوند که پسران و دختران ما باید در یک جنگ بی‌پایان برزمند."

او کنترول دایم امنیتی اسراییل بر غزه را از شروط پایان جنگ دانست و گفت: "ما اصرار می‌ورزیم که نه تنها حماس خلع سلاح شود، بلکه اسراییل با اقدام مداوم علیه هرگونه تلاش برای مسلح شدن مجدد و سازماندهی مجدد توسط هر عنصر تروریستی، غیرنظامی شدن نوار غزه را به مرور زمان اجرا خواهد کرد."

براساس بیانیه‌ای که دفتر صدارت اسراییل نشر کرد، نتنیاهو گفته است: "برای پیشرفت در زمینۀ رهایی گروگان‌های مان و برای تضمین اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسراییل نباشد، باید ماموریت را تکمیل کرده و حماس را شکست دهیم."

صدها هزار اسراییلی روز یکشنبه در چند شهر اسراییل در انتقاد از سیاست‌های دولت نتنیاهو راهپیمایی اعتراضی را بر پا کردند. معترضان که تعداد آنان حدود ۳۰۰هزار نفر تخمین شده است، خواستار توافق برای بازگرداندن فوری گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه شدند.

حدود سه هفته پیش، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در تماس تلیفونی با نتنیاهو در مورد "پایان جنگ، آزادی گروگان‌ها و شکست حماس" گفتگو کرد.

پیش از آن ترمپ با اشاره به بحران بشری در غزه گفته بود: "مسلۀ تسلط اسراییل بر غزه به خود اسراییل مربوط است؛ اولویت من تامین غذای ساکنان [غزه] است."

جنگ در غزه به تاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تروریستی حماس بر اسراییل یورش برده و افزون بر کشتن کم و بیش ۱۲۰۰ نفر، حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند که شماری از این گروگانان تا هنوز در بند این گروه به سر می‌برند.