دفتر صدراعظم اسرائیل از تماس تیلفونی رییس جمهور ترمپ و بنیامین نتنیاهو خبر داد

دفتر صدراعظم اسرائیل به روز یکشنبه اعلام کرد رهبران امریکا و اسرائیل درباره برنامه اسرائیل برای تصرف مواضع باقی‌ مانده حماس در غزه "به‌ منظور پایان جنگ، آزادی گروگان‌ها و شکست حماس" گفتگو کردند.

قصرسفید تا کنون جزئیاتی از این تماس تیلفونی را اعلام نکرده است.

به اساس اعلامیه دفتر صدراعظم اسرائیل، بنیامن نتنیاهو از حمایت ترمپ در طول جنگ قدردانی کرد و گفت : همه گروگان‌ها باید آزاد شوند و حماس نباید در آنجا حضور داشته باشد. نتنیاهو گفت فکر می‌ کنم رئیس جمهور ترمپ، مانند من، این واقعیت را می ‌پذیرد که کمبودهای در غزه ناشی از حماس بوده، بنابراین ما برای غلبه بر آن با هم کار می ‌کنیم.

تماس تیلفونی رهبران امریکا و اسرائیل در روزهایی‌ صورت گرفت که اردوی اسرائیل قصد تصرف کامل غزه را دارد. قبلا کابینه امنیتی اسرائیل به این اقدام داد رای موافق داد.

با این حال حکومت نتنیاهو به خاطر این تصمیم مورد انتقاد هم قرار دارد. رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفته نتنیاهو در پارلمان و در بین مردم اکثریت را ندارد و اقدام او را رد کرد. همزمان بنیامین نتنیاهو در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود، گفت هدف اسرائیل اشغال غزه نیست بلکه قصد دارد حماس را نابود کند و غزه را از دست این گروه تروریستی آزاد کند.

ایالات متحده در مورد تصرف غزه توسط اسرائیل واکنش چندانی نشان نداده است. ویبسایت آکسیوس قبلا نوشته بود که دونالد ترمپ مانع نتانیاهو نخواهد شد، به ‌ویژه پس از انتشار ویدئویی از یک گروگان اسرائیلی در تونل که در حال کندن قبر خود بود.

رئیس ‌جمهور ترمپ چند روز پیش درباره احتمال تصرف کامل غزه توسط اسرائیل گفته بود: «مسئله تسلط اسرائیل بر غزه به خود اسرائیل مربوط است؛ اولویت من تأمین غذای ساکنان است."

وزارت خارجه ترکیه تصمیم اسرائیل برای کنترول کامل غزه را به شدت محکوم و تأکید کرد هر گامی که حکومت نتانیاهو در این راستا بردارد، ضربه سنگینی به صلح و امنیت جهانی خواهد زد.

صدراعظم بریتانیا نیز این تصمیم را اشتباه خواند و خواستار تجدیدنظر فوری در آن شد.

فرانسه و بریتانیا در هفته‌های اخیر از طرح خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند که این طرح با مخالفت ایالات متحده روبرو شد.